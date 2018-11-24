松信區爭破頭 藍綠選將拚了

2018年11月24日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市松山、信義區議員候選人許淑華呼籲選民堅定支持，一起拚勝選。（許淑華團隊提供）

台北市松山、信義區議員選舉21人搶10席的激戰，面對第三勢力來勢洶洶，藍綠資深議員嚴陣以待，國民黨候選人王鴻薇不畏風雨，連日於街頭拜票和民眾搏感情；民進黨候選人許淑華則派出「粉紅戰車」催票，呼籲選民堅定支持，一起拚勝選。

選前一天，北市松山、信義區資深議員仍不敢鬆懈，綠營候選人許淑華出動「粉紅戰車」大街小巷持續拜票，藍營候選人王鴻薇則穿上雨衣、站在路口與民眾搏感情，由於氣溫驟降，不少支持者也送上熱茶、象徵包中的「粽子」，期盼議員連任成功。許淑華拜票 出動粉紅戰車

王鴻薇表示， 雖然近日天氣不穩，但仍把握最後時間走路、搭戰車拜票，希望全力衝刺選情，拜票過程中也有熱情民眾送上 「粽子」，十分開心，希望能繼續連任，再次為台北市民服務。

面對連日掃街拜票，許淑華也掛病號，她表示，由於街道聲吵雜，拜票音量都會加大，喉嚨也不堪負荷「燒聲」，但有民眾送上雞精、人參茶為她加油打氣，讓團隊直呼「超感動！」

王鴻薇衝刺 與民眾搏感情

由於許淑華、王鴻薇上次當選得票數不低，近期深受「穩當選」、「票太多」等耳語所擾，加上兩黨均有實施配票制度，也讓現任議員人人自危，王鴻薇表示，當年丁守中、賴士葆呼聲高，卻高票落選，很擔心自己會重蹈覆轍，希望民眾踴躍投票，堅定支持！

(中國時報)