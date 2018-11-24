松信區爭破頭 藍綠選將拚了

台北市松山、信義區議員候選人王鴻薇把握選前一天掃街，希望選情開出紅盤。（王鴻薇團隊提供）

友善列印
中國時報
／台北報導
台北市松山、信義區議員候選人許淑華呼籲選民堅定支持，一起拚勝選。（許淑華團隊提供）

台北市松山、信義區議員選舉21人搶10席的激戰，面對第三勢力來勢洶洶，藍綠資深議員嚴陣以待，國民黨候選人王鴻薇不畏風雨，連日於街頭拜票和民眾搏感情；民進黨候選人許淑華則派出「粉紅戰車」催票，呼籲選民堅定支持，一起拚勝選。

選前一天，北市松山、信義區資深議員仍不敢鬆懈，綠營候選人許淑華出動「粉紅戰車」大街小巷持續拜票，藍營候選人王鴻薇則穿上雨衣、站在路口與民眾搏感情，由於氣溫驟降，不少支持者也送上熱茶、象徵包中的「粽子」，期盼議員連任成功。許淑華拜票 出動粉紅戰車

王鴻薇表示， 雖然近日天氣不穩，但仍把握最後時間走路、搭戰車拜票，希望全力衝刺選情，拜票過程中也有熱情民眾送上 「粽子」，十分開心，希望能繼續連任，再次為台北市民服務。

面對連日掃街拜票，許淑華也掛病號，她表示，由於街道聲吵雜，拜票音量都會加大，喉嚨也不堪負荷「燒聲」，但有民眾送上雞精、人參茶為她加油打氣，讓團隊直呼「超感動！」

王鴻薇衝刺 與民眾搏感情

由於許淑華、王鴻薇上次當選得票數不低，近期深受「穩當選」、「票太多」等耳語所擾，加上兩黨均有實施配票制度，也讓現任議員人人自危，王鴻薇表示，當年丁守中、賴士葆呼聲高，卻高票落選，很擔心自己會重蹈覆轍，希望民眾踴躍投票，堅定支持！

(中國時報)

居家創意fu－寶貝毛小孩 布套防… 反擊奧步 許明財落髮明志

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。