反擊奧步 許明財落髮明志

2018年11月24日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

國民黨新竹市長候選人許明財陷入苦戰，23日在選前做最後衝刺，專程到城隍廟祈福並發表必勝宣誓，不料上香完突然跪地落髮，剃成大光頭，引起眾人譁然，許明財淚流滿面，哽咽訴說參選以來飽受對手無情打壓，唯有以落髮展現破釜沉舟決心，絕不辜負市民所託。

群眾感動 妻兒淚崩

許明財23日把握最後衝刺機會，除了全天候拜票，下午到在地信仰中心城隍廟「剃頭明志」，由前市長施性忠、童勝男、清大教授周卓煇分別執剃刀，每一刀喊出「割斷所有奧步、謠言攻擊，斬斷黑金、清廉執政，拚經濟、要幸福」，夫人蔡靜鶯、兒子許登輝都哭成淚人兒。

「受了太多委屈，許都默默吞下。」許明財幕僚表示，許為人謙和，從不主動攻擊他人，但近來卻飽受對手陣營施以奧步、謠言等攻擊，他一本初衷要為市民奉獻，透過剃頭表達決心，誓言要將新竹打造成充滿創新、活力的都市。

晚間「勝利團結」造勢晚會，現場湧進大批支持民眾，「凍蒜」聲浪不絕於耳，許明財多次90度鞠躬，不少支持者看到許落髮明志，也都感動落淚，許帶著群眾呼口號，凝聚大團結氛圍。

反守為攻 痛批對手

有別過去溫和形象，許明財火力全開猛批執政黨，並炮轟標榜中道力量的謝文進魚目混珠，呼籲藍軍集中票源，千萬不要被分化，24日一起攜手重返執政。

許明財語重心長表示，4年前落選後，他踏遍新竹市每個角落，探訪民情並了解不足之處，從而擘畫市政藍圖，這次捲土重來，提出「一帶二心三連結」政見，續發每月3000元安老金，再增發年節歡慶金，孕婦可享3萬元媽媽營養金，成為全台福利最好的城市。

(中國時報)