選前夜 魏明谷、王惠美向前行

選前之夜，彰化縣長魏明谷（前排右三）在副總統陳建仁（右四）、妻子劉慧如（右二）、立委黃秀芳（右一）和大批支持者、縣府局處首長員工，一起大遊行，出發前在競選總部高舉「對，就做」綠毛巾，充滿歡欣。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導
國民黨候選人王惠美則是在老家鹿港舉辦「團結之夜」，逾千人熱情呼喊「給王惠美凍蒜！」。（吳敏菁攝）

選前之夜，彰化縣長魏明谷從競選總部出發，在副總統陳建仁和上千支持者陪同下，遊行彰化市區，魏明谷說「彰化在進步，不走回頭路」，沿途支持者熱情比讚。國民黨候選人王惠美則在老家鹿港舉辦「團結之夜」，千人熱情呼喊「給王惠美凍蒜！」要用選票翻轉彰化命運。

王惠美鹿港團結之夜，數千名鄉親全力相挺，其中包括前縣長卓伯源、前立委林滄敏和前議長謝式穀，以及鹿港、秀水和福興的國民黨提名鄉鎮市長候選人一起站台懇託，高呼讓鹿港海線出縣長。

王惠美千人遊街 喊翻轉

王惠美指出，這次代表鹿港女兒參選縣長，是這輩子最大的驕傲，希望用有限生命和力量，讓家鄉再次繁榮，彰化需要改變，值得過更好的生活。

王惠美說，提出捷運規畫是要重朔自主性，避免磁吸效應的最好政策，透過結合交通、產業，都市的三合一政策，讓彰化縣更有競爭力，最後千人遊街拜票，「最後一哩路，陪惠美走向勝利的路」。

魏明谷遊行彰化市6公里，副總統陳建仁、黨籍議員候選人和縣府員工一起陪同，上千支持者也紛紛加入遊行隊伍，沿途支持者熱情，歡呼讓魏明谷再拚4年，「魏明谷凍蒜！」。

魏明谷徒步遊行 拚連任

陳建仁表示，他第一次陪候選人沿街拜票，對魏明谷的選情深具信心，以滿滿熱情堅持走到底，相信能迎接勝選，也呼籲支持者，在最後幾小時全力催票、固票。

魏明谷指出，選戰進入最後感到越來越喜悅、有信心迎接最後勝利，感謝中央全力支持彰化的建設，呼籲縣民鄉親繼續支持，選擇對的人，讓彰化成為風光大縣。

無黨籍黃文玲也在晚間以嘉年華的方式，在彰化火車站前歡迎回鄉的遊子，現場有年輕活力的熱舞表演與年輕人一起迎接最後勝利。

(中國時報)

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