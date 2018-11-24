嘉市3強鼎立 造勢大車拚

九合一選舉24日登場，各嘉義市長候選人率競選團隊及支持者23日晚間在中央噴水池造勢較勁，場面熱鬧彷彿一場嘉年華。（范揚光攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市長選戰3強鼎立，選情緊繃，23日晚上選前之夜造勢大車拚，國民黨候選人黃敏惠、民進黨候選人涂醒哲、無黨籍候選人蕭淑麗在噴水圓環「三分天下」，各據一方造勢，花招百出，比聲量、比氣勢、比人氣，各陣營聲嘶力竭喊「凍蒜」，聲勢驚人。

蕭車隊聲量震天

4位市長候選人齊聚噴水圓環，黃敏惠在A區於中山路及吳鳳北路口集結，徒步至圓環光華路側；蕭淑麗在B區，於中央廣場集結，走至中山路側；涂醒哲在C區，於中山路及民生北路集結，走至文化路側；黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統與涂醒哲同區。

黃有藍軍相挺

蕭淑麗車隊率先從文化路北側進場，車隊聲量震撼天際，支持者揮舞旗幟，狂喊「凍蒜」，黃敏惠由中山路市政府一側進入圓環，藍軍議員車隊相隨，狂吼「凍蒜」，涂醒哲由立委吳焜裕陪同站在戰車上，由中山路車站一側進入圓環，「台灣隊」議員也同一陣線，猛喊「凍蒜」，3強在圓環各據一方，重炮型音箱喇叭、五光十色光雕秀搭配熱舞，「凍蒜」聲更響徹雲霄，宛如不夜的嘉年華會，越夜越嗨！

涂站戰車入場

今年因3強鼎立，熱鬧喧囂的程度更勝於往年選戰藍、綠對決的選前之夜，聲勢及場面，都十分有看頭，3方陣營都抱著必勝決心，聲量、人力、氣場都採壓制性的氣勢，大車拚的氣氛既全面鼓動人心，更希望催化出選票「投下去」。

嘉義市長選情緊繃，3強選將23日堅壁清野式地掃街拜票，爭取連任的市長涂醒哲請來行政院長賴清德陪同以車隊掃街，國民黨市長候選人黃敏惠全力拜票，無黨籍市長候選人蕭淑麗拜票巧逢有機車騎士路倒，她跑下車扶一把，場面溫馨。

(中國時報)

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