選前最後一天 從故鄉出發 潘、蘇催票拚了

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉從家鄉東港展開遊行，爭取翻轉機會。（林和生翻攝）

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中國時報
／屏東報導
屏東縣長潘孟安（中）選前最後一日，從故鄉恆春半島出發展現連任氣勢。（林和生攝）

23日選前最後一天選將全力動員，藍綠縣長候選人不約而同選擇從故鄉出發，晚間則在首善之區屏東市集結，舉辦造勢晚會，期盼透過支持者心手相連、凝聚信心，朝向勝選之路邁進。

爭取連任的屏東縣長潘孟安一早最後衝刺，從最熟悉的恆春菜市場出發，從小在菜市場長大的他，沿街跟攤商及買菜的婆婆媽媽握手、請託，更有支持者送上象徵好彩頭的白蘿蔔祝福；接著回到老家車城，在母親陪同下來到車城福安宮，沿街選民高喊「凍蒜」，展現連任氣勢。

綠要「安居樂業 屏東OK」

從南至北、一日百里，晚間回防屏東市，與黨籍市長候選人李清聖合體舉行「安居樂業，屏東OK」嘉年華萬人遊行，晚間6時30分從總部出發，繞行公園路、中正路、民生路、仁愛路再回競選總部，全長4.5公里，場面歡樂盛大。

藍喊「高屏連線 賺錢無限」

國民黨候選人蘇清泉也從家鄉東港鎮起步，沿路掃街拜票，走入小街巷弄，爭取家鄉民眾認同，支持者喊出爭取「改變的機會」，有人揮舞著國旗回應，沿路受到鎮民熱烈歡迎。

晚間藍綠2名候選人各自回到屏東市與黨籍市長候選人合體，先在市區遊行，接著各自舉辦造勢晚會，藍綠拚場，將選戰氣氛拉抬至最高點。

晚間回防市區 舉辦晚會

由於整場選戰綠營占盡優勢，但潘孟安不敢大意，爭取票票入匭、避免煮熟的鴨子飛了；藍營則藉著韓流外溢效應，後期氣勢高漲，喊出高屏連線、賺錢無限口號，期待能拚得一席逆轉勝。

究竟誰能勝出，就等選民投下手中那張寶貴選票，等著結果出爐，所有人都摒息以待。

(中國時報)

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