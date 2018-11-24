李明賢、游淑慧聯手 國民黨拚全壘打

2018年11月24日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

國民黨內湖、南港區參選新人游淑慧曾擔任郝龍斌市府8年幕僚。（陳燕珩翻攝）

北市議員選戰激烈，內湖、南港區過去幾屆席次穩定，12年來從未有新人挑戰成功，今年國民黨在港湖派出實力雄厚的生力軍李明賢、游淑慧，兩人分別待過黨中央、郝市府，從政經驗豐富，這次聯手出擊，盼能打破過去幾屆藍營僅拿4席局面，力拚全壘打。

內湖、南港區資深戰將多，儘管選民結構藍略大於綠，但過去國民黨提名5席，均只拿下4席，且新人發揮空間不大。今年受大環境影響，民進黨票倉萎縮，藍營除現任3名議員，一口氣推派兩名新秀，力求保4望5。

新聞界出身的李明賢，曾任國民黨文傳會主委，平時就常上政論節目評論時政，對時事議題常有精闢、犀利的分析，儘管首度參選，知名度不輸現任。他表示，港湖區已12年沒有新議員，這次他與游淑慧若能一起當選，不僅代表國民黨內世代交替，也能為該區注入新血。

現為郝龍斌辦公室發言人的游淑慧，曾擔任郝市府8年幕僚，對市政非常熟悉，選戰期間她常以自身觀察，對各陣營提出的市政議題作出評論，炮火猛烈、見解獨到的她，絲毫沒有新人的生澀感。

比起其他新人猛掃街、站路口，游淑慧選擇用耗時、費力的方式在街頭開講，也經常在臉書寫文章。她認為，作為民代一定要對各項議題有清楚的看法，帶民眾深入探討市政問題，這才是負責任的態度。

(中國時報)