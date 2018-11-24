南市長6選將 選前夜強催票

高思博選前之夜訴諸溫情，打出親情牌，胞姊、朱立倫夫人高婉倩（中）與胞弟高思復（左）現身為他站台。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導
選前一天行政院長賴清德（中）陪同民進黨台南市長候選人黃偉哲（左）掃街拜票。（洪榮志攝）

選前衝刺，台南市6位市長候選人全力催票，國民黨高思博有姊夫朱立倫陪同拜票，民進黨黃偉哲有行政院長賴清德陪同掃街。高思博選前之夜在花園夜市舉辦「台南贏　台灣就贏」勝利晚會，「親情牌」取代天王大咖；黃偉哲以36小時不斷電直播取代選前之夜，並在昨晚以「走向新願景」選前之夜大遊行，進行最後一波催票。

把握選前最後一天，台南市6位市長候選人昨天卯足全力掃街拜票，藍綠之外，4位無黨籍選將也在最後關頭全力衝刺。林義豐昨晚在東區平實營區及新營南瀛綠都心同步舉辦電音趴；蘇煥智白天掃街，晚間在海安路辦「煥醒之夜」音樂晚會；許忠信在新市區舉辦「喜歡台南」選前之夜；陳永和深入菜市場、黃昏市場拜票，最後一夜留守南關線，參加無黨籍市議員候選人許又仁選前之夜。

高思博昨晚舉行「台南贏　台灣就贏」勝利晚會，沒有天王助講團，靠的是台灣最大黨「討厭民進黨」凝聚民心士氣，更以親情牌取代天王，由胞姊、新北市長朱立倫太太高婉倩陪同進場，在家人、市民支持下，宣告要帶領大家迎接嶄新台南，晚會壓軸由高思博與韓國瑜視訊連線，齊呼南高一起綠地變藍天。

黃偉哲白天由行政院長賴清德陪同掃街催票，並且以空戰36小時不斷電直播，取代傳統大堆頭的選前之夜，晚間9點20分的「選前之夜大遊行」，黃偉哲在多位中西區、北區黨籍市議員候選人陪同下，一路從和緯路、西門路口走向台南城市願景館，全程500公尺，宣示「走向新願景」，迎向勝選。

(中國時報)

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