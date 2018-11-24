防擦槍走火 屏市警重兵布防

2018年11月24日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

選舉進入尾聲，3位屏東縣長候選人在選前之夜重兵回防屏東市，於市區進行遊行掃街，根據屏東警分局統計，轄區1日內接獲22件集會遊行申請件數，擔心選民激情導致擦槍走火，員警早就事先沙盤推演，巧妙錯開重疊路段，並派重兵駐守，就是要避免可能的衝突。

翻開歷年地方選舉經驗，藍綠陣營選前之夜固定選在屏東市舉行，綠營多由公園路的競選總部出發，沿著中正路、民生路、仁愛路再回到競選總部。4年前因藍綠路線多有重疊，共產生多達7處的交會點，所幸雙方支持者理性，並無爆發衝突。

避免重演上次經驗，此次藍軍選在距離火車站附近的慈鳳宮集結，步行大埔地區，藉由路線規畫，幾乎全都錯開與綠軍可能的交會，警方強調，事前已跟雙方陣營溝通，也達成共識，希望能平安結束這次選舉活動。

除了各縣長陣營的造勢活動外，舉凡屏東市長、縣議員及代表、里長等候選人，皆於選前最後一天，在支持者陪同下加足馬力催票，擔心車隊遊行阻礙用路人交通，屏東縣警局4組組長黃飛文指出，出發前已開啟定位，透過指揮中心監控，在兩軍交會或壅塞路段都立刻疏導，不讓選舉影響民眾生活。

為此警方派出200名警力增援，包括義警、民防等人力進駐，選前最後一日各陣營情緒激昂，警局則是小心翼翼。

(中國時報)