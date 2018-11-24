千人點燈祈福 謝文進點亮信心

新竹市長候選人謝文進（中）選前之夜東門城圓環遊行，超過5千人參加，沿途吶喊「我要謝文進，新竹大躍進」。（羅浚濱攝）

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中國時報
羅浚濱／竹市報導

「擊敗民進黨唯一謝文進！」23日選前之夜， 新竹市長候選人謝文進、副議長許修睿及上千名支持者，齊聚竹蓮寺廣場舉辦「千人點燈祈福」活動，全場高喊「謝文進凍蒜！」後，「千軍萬馬」轉進東門城圓環繞行，捍衛新竹的民主價值。

謝文進23日持續展開寺廟掃街拜票做最後衝刺，掃街沿途受到熱情民眾支持。謝陣營同時召開「點亮希望、翻轉新竹」記者會，指控林智堅用假帳號網軍栽贓、造謠及抹黑謝文進，高喊「停止奧步、我要民主」。

謝文進表示，經過這段時間，相信市民眼睛是雪亮的，誰能真正帶領新竹市向前進，不管藍綠，都有重要人士如前市長林政則、民進黨民主鬥士鄭正宗等，都站出來支持真正中道力量的謝文進，這股效應已明顯在新竹市發酵。

謝文進強調，民進黨執政百業蕭條，24日投票將是「新竹人與民進黨對決」，擊敗民進黨唯一謝文進。籲請鄉親24日不管天氣如何，一定要出門投票，支持謝文進，捍衛民主。

在竹蓮寺前「千人點燈祈福」活動，謝文進與上千支持者手拿蠟燭，燭火照亮竹蓮寺廣場，象徵迎接新竹的曙光。支持者隨後整隊，陪同謝文進步行到新竹市民主勝地象徵的東門城，沿途支持者信心十足，繞行東門城圓環「捍衛新竹的民主價值」，凍蒜聲響徹雲霄。

(中國時報)

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