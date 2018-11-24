林智堅大遊行 橘海排人龍

新竹市長候選人林智堅23日晚間在立委柯建銘陪同下，帶領12位議員候選人，進行投票前最後的「明日新竹大遊行」掃街活動。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市長候選人林智堅23日晚間在選前之夜，於大批支持者的擁護下，大家一起穿上大桔大力橘子裝上街，進行投票前最後的「明日新竹大遊行」掃街活動，在選前的緊張時刻，林智堅堅持以歡樂嘉年華方式選舉，橘海隊伍綿延數百公尺，場面熱鬧又溫馨。

林智堅競選團隊在昨天晚間的選前之夜發起大遊行，發動最後一波催票攻勢，匯集數月來快樂選戰的正能量與市民支持，邀請市民明天踴躍投票，用選票肯定真正會做事的團隊。

嘉年華式的橘子裝扮大遊行昨天在6點30分展開，隊伍由南瓜馬車領頭，數千橘子色dress code裝扮的市民跟著林智堅、立委柯建銘、競選總總幹事鄭宏輝、黨部主委翁枝宏以及12位候選人包括東區曾文濤、鄭美娟、曾資程、劉聲正、鄭貴元，北區李妍慧、賴稟豐、劉康彥，西區陳建名、南區施乃如，香山區陳雪慧、林盈徹一同繞行市區，場面相當熱鬧。

林智堅說，千萬不能讓最幸福的城市走回頭路，他4年前以些微差距驚險當選，4年來為了不辜負市民期待，1天當2、3天來認真打拚，讓市容脫胎換骨，讓城市改變實現，他懇託大家24日一定要出來投票，用選票肯定真正會做事的人，不要讓高票落選的遺憾發生。

他要再次籲請市民，要「相信智堅、給我力量」，今天無論大家是否要全家出遊、購物、辦事，務必先出門投票，投給6號林智堅，以及幸福特攻隊12位優質候選人，未來他將帶領幸福特攻隊，合力推動建設、服務鄉親，與市民一同打拚創造更美好的城市未來。

(中國時報)

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