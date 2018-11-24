把握衝刺機會 掃街拜票總動員

2018年11月24日 04:11 中國時報 林欣儀 、 陳淑娥 、 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

把握選前最後衝刺機會，候選人加強固票、催票！台中市第3選區市議員候選人林汝洲率支持者手持螢光棒、在大本營大肚區掃街；吳瓊華鎖定烏日區九德、仁德里徒步拜票，呼籲選民再催票；陳世凱則舉辦「幸福親子藝文季」最終場。空戰方面，各陣營也紛紛以簡訊、社群軟體向選民再度請託。

選前最後一晚，林汝洲帶著支持者從大肚區監理所出發，徒步3公里做最後拜票；同黨的吳瓊華也回防大本營烏日區九德、仁德里，以徒步掃街方式懇請選民再度支持。

民進黨陳世凱23日晚間在烏日區旭光國小舉辦「親子藝文季」最後一場兒童劇演出，再度與青年選民接觸；同黨新人張家銨選前衝刺特別打出「家銨等你回家投票」影片，透過網路大放送，盼催出票源。

第13選區的蘇柏興在選前最後一天，白天車隊、晚間徒步掃街，回防大里向支持者再度請託；林碧秀晚間則舉辦「鄉親大團結」晚會，營造勝選氣勢。

為穩固綠營海線2席，立院副院長蔡其昌23日陪同候選人王立任、楊典忠橫掃清水市場，希望在緊要關頭催足選票，守住台中海線重要防線。楊典忠幾個月來積極拜票，懇請鄉親支持，期待能一同分享勝選的喜悅。

東南區市議員候選人邱素貞也把握最後衝刺機會，採取地毯式車隊掃街拜票，晚間舉辦搶救遊行總動員，沿途約600人站出來力挺，現場氣氛歡樂、氣勢高昂。

(中國時報)