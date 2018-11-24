已逝前候選人被消費 女兒心痛

2018年11月24日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

恆春鎮長選情激烈，5候選人中盧玉棟、張榮志2陣營更是花招百出，不僅「互嗆文宣」滿天飛，連已過世的前鎮長候選人林亞相也被拿出來講，林的女兒不滿父親遭消費，在臉書社群貼出一封給爸爸的信，她寫到「看到有人『提籃假燒金』，我們心好痛」。

地方人士指出，4年前林亞相以議員身分轉換跑道參選恆春鎮長，因他長年經營地方又有民進黨部資源支持，當選呼聲非常高，不料卻因捲入恆春垃圾掩埋場收受有害廢棄物一事，最後敗北跌破大家眼鏡，而4年後他不在人世，縣長潘孟安也在競選場合還他清白，卻也淪為有心人的選舉工具。

盧在競選文宣上再度打出「垃圾牌」，他批張「4年前你在議會有阻止嗎？4年後你要選鎮長，你的選舉公報政見，看不到拒絕全國的事業廢棄物進入恆春掩埋場」；而張則拿出4年前盧質疑林的文宣，他怒指盧「雙面刀鬼」，當年抹黑林、現在站在潘旁邊。

盧、張的互嗆令林的家屬憤怒不已，林的大女兒在臉書發文寫著「4年前，從您被污衊，一直到您抑鬱而終，對於造謠者是那些人，您了然於胸，也都有告訴我們，4年後的現在，看到有人「提籃假燒金」，我們心好痛」。

她還寫到，「雖然我們不了解那2位跟我們毫不相干的人，為什麼會揮舞著候選人的旗，聲稱要替您討公道，但我們知道，這是一場令人厭惡的選舉操作，這是在強迫消費已經在天上的您，我們覺得很殘忍」。

(中國時報)