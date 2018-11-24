彰投查獲縣議員級現金賄選

2018年11月24日 04:11 中國時報 廖志晃 、 謝瓊雲 ／綜合報導 ／綜合報導

五合一選舉，南投縣查獲第1件縣議員級現金賄選案，名間鄉曾姓男子涉嫌以每票500元代價，要求選民投票給某議員候選人；檢方偵訊後向地院聲請羈押曾男，但法院裁定5萬元交保，檢方不服抗告中。

檢察官張姿倩指揮南投縣調查站及南投警分局偵辦現金賄選案，查獲曾男以每票500元，要求選民投票給某候選人；張姿倩訊問後，認曾男有串證之虞，向法院聲請羈押禁見；但法院以有羈押原因、但無羈押必要為由，裁定交保5萬元及限制住居，檢方提起抗告中。

另南投市吳男透過簡姓及林姓女子，以每票500元代價，要求投票給南投市民代表第2選區某候選人；經蒐證偵訊後，扣得選民繳回的賄款2000元。名間鄉張男以每票500元代價交付賄款給選民，要求投票給名間鄉民代表第1選區某候選人；檢察官傳喚張男、選民及證人到案，扣得賄款500元。

選前最後一天，彰檢查賄大軍全出動！彰化縣檢警調再查獲樁腳替村長、原住民縣議員候選人現金買票。田尾鄉海豐村吳姓村長候選人委託邱姓樁腳以每票1000元向選民行賄，訊後均遭收押禁見。

另彰縣平地原住民選民僅1920票，這次有3人角逐；陳、邱2名樁腳涉嫌替某原住民縣議員候選人，以工作費名義發放現金，每票金額達2000元至6000元，全案深入追查中。

(中國時報)