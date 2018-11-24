最後衝刺 李進勇回防海線

2018年11月24日 04:11 中國時報 周麗蘭 、 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

尋求連任的雲林縣長李進勇23日選前之夜在斗六市大票倉舉行百工百業徒步掃街，因應張麗善也在斗六掃街，警方配置350名警力紓解交通；李僅與斗六市長候選人林慧如及黨籍縣議員在市區大掃街，未特別邀請大咖人物，他強調「鄉親才是主角」。

選情緊繃，李進勇特別回防海線，強調1票都不能少。他昨天先前往故鄉四湖鄉掃街拜票，在選前最後1天尋求鄉親支持，訴求「人親土親」，支持者鳴放鞭炮大喊「李進勇當選」、「勇伯加油」，鄉親的熱情與鼓勵讓他很感動，車隊也到口湖鄉拜票，同樣力拚連任的口湖鄉長林哲凌呼籲執政必需延續，雲林才會更進步。

李進勇表示，縣府團隊針對雲林海線觀光產業規畫「金水164計畫」，連結四湖、口湖、水林、北港等海線鄉鎮，以在地文化與農特產業跨域整合，同時帶動周邊發展，串連164縣道成為深度旅遊體驗軸線，要讓雲林沿海成為觀光客在都會區外的旅遊首選。

李進勇的斗六競選總部與張麗善相距僅1公里，傍晚6點數百人的遊行隊伍從競選總部出發，沿著中山路、太平路、中華路、成功路、鎮東路、文化路、大同路、太平路，在斗六圓環發表演說，再沿著雲林路回到競選總部。

李進勇細數4年來的政績說，雲林是他政治生涯的使命，他要用盡全力奉獻給故鄉，懇請鄉親繼續支持他以清廉打造雲林各項基礎，守護純樸的家鄉有一個光榮的發展。

(中國時報)