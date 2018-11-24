林姿妙冒雨掃街 鄉親喊凍蒜

2018年11月24日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

花蓮縣長候選人徐榛蔚（前排左三）與四維高中校長黃英吉等人，比出愛心圖案，將攜手延續花蓮幸福。（范振和攝）

選前最後一天，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙選定宜蘭市、羅東鎮兩個宜蘭縣大票倉全面性的掃街衝票，雖然宜蘭氣溫偏低並且雨勢不斷，但大隊人馬沿街挨家挨戶的請託拜票，透過與選民的熱情互動，感覺周遭溫度瞬間提升，原本冷清的市區也頓時熱鬧了起來。

鎖定宜市羅東票倉

這一場宜蘭縣長選戰已到最後關頭，但林姿妙陣營不敢掉以輕心，白天先以車隊在宜蘭市、羅東鎮掃過一遍，晚間另外舉辦宜蘭人「要高架、辦童玩、拚經濟、顧民生」大遊行，在前立委林建榮、前宜蘭縣長呂國華、前縣議會議長張建榮，以及數百名支持者的陪同下，林姿妙率領著眾人以步行方式在兩個大票倉一步步地走過一遍，展現對選民的誠意。

「翻轉宜蘭」！除了遊行隊伍不時高喊口號，一旁的熱情民眾也會跟著大喊「加油、凍蒜」，宜蘭雖然不像高雄市、台北市等地的選戰打得火熱，但支持者依舊展現出高度熱情，除了表示歡迎的鞭炮聲不絕於耳，更不時見到有人冒雨衝到隊伍中，就是要與林姿妙握到手並在面前高呼加油。

翻轉宜蘭最後衝刺

把握選前最後的衝刺，林姿妙表示，她衷心感謝宜蘭鄉親一路來的支持，為了讓鄉親有更好的生活，自己將會堅定地努力打拚，顧好民生經濟，讓大家都有錢賺；同時也會做好社會福利，才能讓年輕人無後顧之憂地為事業奮鬥。

林姿妙再度強調，宜蘭人需要一條安全的鐵路，她邀請宜蘭鄉親們一起向蔡英文總統大聲說：「妳是宜蘭人的總統，不管誰當選縣長都要給宜蘭鐵路高架」！她也重申，童玩節不僅會續辦，還會以羅東經驗讓童玩節再升級，帶動宜蘭產業經濟再發展，懇請大家一定要堅定地將票投給林姿妙。

(中國時報)