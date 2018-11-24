雙徐最後衝刺 搶攻頭份票倉

2018年11月24日 04:11 中國時報 何冠嫻、巫靜婷／苗栗報導

尋求連任的苗栗縣長徐耀昌，23日完成18鄉鎮的車隊遊行，賣力請託民眾支持。（何冠嫻攝）

決戰百里侯最後衝刺，尋求連任的縣長徐耀昌，23日一早帶領50多輛的車隊繞行三灣等鄉鎮遊行造勢。對手徐定禎同樣以車隊繞行苗栗市，穿梭大街小巷尋求支持。選前最後一夜，「雙徐」紛紛搶攻人口數最多的頭份大票倉，徐耀昌有前總統馬英九站台力挺，徐定禎則繼續徒步市區掃街，力拚勝選。

18鄉鎮遊行完成

徐耀昌23日深入三灣、南庄、獅潭、泰安、大湖、卓蘭等地完成18鄉鎮車隊遊行，穿梭大街小巷向選民揮手拜票，傍晚馬不停蹄回苗栗市區徒步掃街，分秒必爭貼近選民。晚間徐耀昌回防頭份故鄉，以舉辦「感恩包容，團結友愛」選前之夜，前總統馬英九再度南下助選，並安排葉璦菱、謝宜君及旅行箱樂團等歌星獻唱，營造小型演唱會炒熱選情。

徐定禎則於苗栗競選總部集結近40部車輛，由苗栗市長邱炳坤陪同，遊行苗栗市，下午轉往造橋、後龍地區拜票，沿途親切問候用路人與民眾，懇託支持營造勝選氣勢。

填最後一塊拼圖

徐定禎搶攻3大票倉，先後於苗栗、竹南徒步遊行，最後一天更加速衝刺將末塊拼圖他主政的頭份拼上。為宣示入主縣府的決心，由邱炳坤主持選在苗栗總部舉辦選前之夜造勢，也拉抬民進黨縣議員候選人聲勢，而徐則留在擁有8年執政優勢的頭份徒步掃街。

徐陣營表示，最後選擇留在頭份，是因為徐清楚知道自己從政的起點，不忘本的他決定踏實握緊每雙手、每張選票，盼鄉親給予機會，使苗栗迎向有希望的未來。

(中國時報)