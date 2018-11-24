林明溱趕場助陣 洪國浩回防草屯

2018年11月24日 04:11 中國時報 廖志晃 、 楊樹煌 、 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

選前之夜，南投縣長候選人洪國浩以傳統徒步掃街拜票，並呼籲草屯鄉親大團結。（楊樹煌攝）

五合一選舉決戰日，南投縣長藍綠候選人，都沒有舉辦選前之夜晚會，23日白天兩候選人都搶攻南投市及草屯鎮大票倉，進行最後衝刺！晚間，國民黨林明溱參加埔里鎮長候選人吳國昌的造勢晚會；民進黨洪國浩則回防草屯鎮，率支持者掃街固票。

尋求連任的林明溱由老縣長林源朗陪同，固守南投市基本盤；林明溱傍晚時先到草屯，為草屯鎮長候選人簡景賢助聲勢；然後趕到埔里參加「愛與包容」團結大會，為吳國昌的選情加持。

林鼓勵候選人

林明溱說，希望大家像疼惜林明溱的骨力打拚一樣，疼惜年少走偏改過自新、從黑手創業，擔任縣議員服務大家有目共睹的吳國昌；立委馬文君、林源朗除向鄉親請託支持林明溱連任，也肯定吳國昌是鼓勵年輕人不怕犯錯，改過自新的最佳典範。

吳國昌表示，不忍因為自己選舉，連累家人，讓母親委屈難過，但他在縣長林明溱勸進下，勇敢承擔，參選埔里鎮長，爭取為鎮民服務的機會，坦然面對。

洪率車隊掃街

洪國浩上午由立委蔡培慧陪同，率車隊前進南投市，他表示，他擔任南投農田水利會長時，改善許多區域的農水路，並整治閒置土地，所以許多老朋友站出來向他鼓勵，讓他很有信心。

洪國浩表示，沒有舉辦選前晚會，而以嘉年華式的徒步掃街拜票，是要向草屯鎮感謝8年來的支持；沿途吸引上千鄉親熱烈相挺，洪國浩呼籲鄉親一定要大團結支持他，一路上都有鄉親向他比出勝利手勢，並高呼「凍蒜」，場面熱烈！

(中國時報)