選票大爆量 南市逾2056萬張

2018年11月24日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

今年台南市3合1選舉加上公投案，選票大爆量，總計多達2000多萬張選票，23日由各投開票所的主任管理員與監察員清點票數，24日一早6時30分由警車押送下送達各投開票所，因為票數多，部分公所人員雇工搬運並使用推車協助。

公投票1600多萬張

台南市這次共有市長、市議員、里長選票與公投票，光是公投票就有10項，每項公投案各1張票，公投票共有1600多萬張，市長、議員與里長則各約150多萬張，選票總數高達2056萬餘張，是台南市有史以來最多選票的1次，光清點選票數就是大工程。

各投開票所的主任管理員與主任監察員23日上午先到區公所清點自己投開票所選票，清點完再密封，等24日一早6時30分在警車護送下將選票搬至投開票所。

有選務人員表示，這次選票數多，整疊選票十分厚重，加上其他選務工具，不易搬運，有區公所24日當天特別雇工協助搬運，並自備推車。

警護送至投開票所

台南市選委會總幹事林振祿表示，各區公所的選票24日一早6時30分在警車護送下送至1300多個投開票所，預計7時送達完畢。24日的開票順序會以市長、市議員與里長的開計票作業結束後，再開公投票。根據往年經驗，市長、市議員與里長票數會在晚間7時許完成，公投票預估在明晚11時開票結束。

(中國時報)