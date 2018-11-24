饒劉掃街造勢 街頭短兵相接

2018年11月24日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪（左三）23日選前之夜，帶領黨內候選人在市區徒步掃街。（楊漢聲攝）

戰鼓急催！台東選前之夜，藍、綠陣營在兵家必爭之地台東市進行徒步掃街造勢，雙方在街頭短兵相接；23日適逢饒慶鈴生日，她許願24日選出好縣長，請大家支持她；劉櫂豪承諾若能夠進入縣府，一定會不分黨派，打造台東成為安居樂業的好地方。

適逢饒生日 驚喜慶生

選戰最後1天，也是饒慶鈴生日，饒慶鈴團隊昨天一早到縱谷區掃街拜票，中午競選團隊在關山米國學校幫她準備驚喜慶生會，隨行助理莊媚喬也同1天生日，兩人歡喜慶生，饒慶鈴許下生日願望，一願，台東選出好縣長；二願，在這場愛的接力賽，一棒接一棒，讓台東更美，人民過得更好；三願，風調雨順、國泰民安。

饒慶鈴請大家堅定地相信她，一定不會辜負大家的期待，除了延續黃健庭的幸福縣政，還要讓台東再更上一層樓，帶給台東人民更好的生活。

劉前進卑南 民眾熱迎

劉櫂豪昨天早上則在卑南鄉長許文獻及達魯瑪克部落主席胡進德的陪同下來到卑南鄉掃街，受到沿街民眾熱烈歡迎。

劉櫂豪表示，台東縣的改變就在11月24日，希望大家一定要站出來投票支持劉櫂豪，為台東帶來不一樣的改變。他感謝過去大家給他機會，讓他能夠有進入國會為鄉親發聲的機會，也努力爭取許多經費與建設；他呼籲鄉親用選票支持跟大家一樣認真生活在這片土地上的劉櫂豪，支持自己，支持台東，支持平凡的價值。

台東市大票倉是縣長選舉兵家必爭之地，台東的選前之夜依過去傳統，都是在台東市區進行徒步掃街，饒慶鈴與劉櫂豪分別在大批支持群眾的簇擁下走上街頭，藍綠陣營高分貝的鞭炮聲與「凍蒜」聲，炒熱決戰夜的氣氛。

(中國時報)