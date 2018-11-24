選前之夜音樂起 鄭人民才是頭家

2018年11月24日 04:11 中國時報 甘嘉雯 、 蔡依珍 、 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

沒有政壇大咖，人民才是頭家！選前之夜，桃園市長鄭文燦除南北兩地掃街拜票外，以辦喜事的心情舉行音樂會，他認為口水會過去，建設會留下，希望市民選擇對的人，很多人跟他說「要繼續喔」，鄭文燦說，投票率高低還是很關鍵，希望大家出來投票。

「燦哥要繼續喔」鄭文燦說，4年前市民朋友用選票改變了桃園，4年後他希望投給鄭文燦的選票會更有價值，再讓桃園轉大人：「投票率高低還是很關鍵！」對手陳學聖則由前總統馬英九陪同車隊掃街。

鄭文燦23日一整天安排車隊掃街，傍晚則有徒步拜票，晚上在南、北兩競選總部都有選前之夜晚會，用音樂與民眾度過這一夜，他說：「我們沒有政治大咖，人民才是頭家。」他在南桃園徒步掃街時，沿路受到選民熱烈歡迎並搶著握手。

鄭文燦本屆在蘆竹地區拿下3萬多張票，不僅是13區最高票，而且衝破當地民進黨議員的得票數，鄭文燦特別重視此區，在選前黃金24小時，到蘆竹區掃街拜票，他認為一定要把票催出來，即使天氣不好，也要把握最後時刻。

選前之夜傍晚鄭文燦在妻子、同黨市議員候選人和國小同學等近500名支持者陪同下，一路行經火車站前、大廟、中正路等鬧區，走出7年後將完工的捷運綠線，他呼籲選民明天是桃園自我肯定的選舉，民眾投給桃園一票、投給自己一票。

(中國時報)