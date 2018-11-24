主播親授課 邀民眾讀懂媒體

2018年11月24日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

資訊爆炸的時代，消息混亂多元，每個閱聽人都必須學會正確解讀、消化與吸收各式訊息，才能維護自身權益。為協助民眾正確認識與解讀媒體，提升閱聽人思辨批判的能力，台中市政府新聞局將於12月6日、12月11日與12月16日，舉辦3梯次「拒絕傲慢與偏見－培養媒體識讀力研習營」。

「拒絕傲慢與偏見－培養媒體識讀力研習營」講師師資包括國立政治大學傳播學院教授黃葳威、台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚與世新大學新聞系講師余陽洲等學術界的專家，及電子媒體主播、平面媒體高層主管與自媒體直播主等，實際走訪平面媒體與電子媒體編輯台的專業行程，為學員建立全面的媒體識讀概念，培養耳聰目明的閱聽人。

活動共3梯次，每梯次招募30名學員，各梯次為2天1夜，不得重複報名，參加民眾需滿18歲，以設籍台中市或居住台中市的民眾優先錄取，也歡迎對經營社群媒體、大眾傳播或對大眾媒體、社群媒體議題有興趣的民眾參加。

「培養媒體識讀力研習營」即日起至11月30日止接受報名，額滿截止，活動完全免費，參加民眾繳交保證金1500元，活動結束後全額退還，歡迎民眾踴躍報名，詳情洽（02）23087111轉6724謝小姐，報名方式一律採網路報名（https://goo.gl/yGMXo6）。

(中國時報)