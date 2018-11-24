綠營批政壇變色龍 趙昆原斥抹黑

2018年11月24日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

民進黨在台南市議員第1選區（新營、鹽水、柳營、白河、後壁、東山）提名4席，目標全壘打，為拉抬選情催出支持者選票，民進黨台南市黨部23日舉行記者會，炮口再次對準現任無黨籍議員趙昆原，指他是「政壇變色龍」。趙指民進黨抹黑，如此追殺一名無黨籍議員，難道選情真有如此危急？

除了泛綠烽火四起，第1選區民進黨市議員賴惠員文宣也單挑國民黨市議員蔡育輝，質疑他問政內容，蔡反批，文宣斷章取義，片面抹煞他的政績，質疑民進黨每到選舉就出「奧步」，令人搖頭。

民進黨台南市黨部日前發出相關文宣指趙昆原「選前選後變很大」，趙與支持群眾前往新營黨部拉布條抗議抹黑奧步，並製作文宣反擊，主打市府調漲房屋稅等政策，雙方隔空交火，明顯撕破臉。

選戰最後一天，選情仍未明朗，民進黨台南市黨部23日在新營舉行記者會，指4年前趙選前承諾配合民進黨團，選後卻票投李全教，是「政壇變色龍」，趙還在臉書粉絲頁貼出議長補選影片，意圖混淆視聽，讓選民認為他支持議長賴美惠；趙昆原則回應，司法調查已還他清白，選舉到了才來抹黑，為什麼不檢討黨內出問題，要如此追殺一名無黨籍議員，難道選情真有如此危急？

民進黨市議員賴惠員在選前發出最後一波文宣，內容單挑國民黨籍市議員蔡育輝，比較兩人4年的提案數，指自己打拚成績亮眼，並擷取媒體報導畫面，暗諷對手問政風格；蔡育輝表示，文宣斷章取義，片面抹煞他的政績，也質疑民進黨每到選舉就出「奧步」，令人搖頭。

(中國時報)