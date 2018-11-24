涂權吉踩遍楊梅 梁為超憂分票

楊梅區市議員候選人涂權吉，希望選民支持給予年輕人機會。（涂權吉提供）

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中國時報
／桃園報導

選前之夜各候選人做最後衝刺，每個人都喊出搶救、告急牌，國民黨楊梅區市議員候選人涂權吉，以掃街跑遍楊梅各區，懇請選民用選票給年輕人一個機會。中壢區候選人梁為超，也說擔憂分票效應，希望選民支持力拚市議員連任。

涂權吉認為，楊梅發展性十足，參選希望改變楊梅，將積極爭取國中小學生免費營養午餐、私立幼兒園費用比照公立幼兒園，減輕青年夫妻負擔，更提高編列各長照、關懷據點的經費，提升照護品質，落實老人政策等。

建設方面，涂權吉說，希望整合茶葉改良場、高榮生態保護區、糕餅博物館、富岡老街等資源，督促市府盡快完成楊梅體育園區、展演聽等重大建設，讓楊梅生活品質提升，希望選民給與國民黨新生代為地方服務的機會。

另一國民黨中壢區市議員參選人梁為超，在這次激烈的市議員選戰中，打起仗來特別艱辛。他說，國民黨有超級吸票機，整體選情又緊繃，原本國民黨在中壢有4席，這次提名6席，憂心分票效應，所以喊出極力搶救梁為超的口號。

梁為超說，自己是吳志揚的子弟兵，選前也特別前來站台掃街，未來中壢還有許多重大建設，包含捷運延伸線、鐵路地下化等，這都是他長期著墨推動，希望選民不要被穩當選言論影響，唯一將票投給他，力拚市議員連任繼續為中壢鄉親服務。

(中國時報)

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