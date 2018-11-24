候選人涉賄 雲嘉南查獲多起

2018年11月24日 04:11 中國時報 廖素慧 、 許素惠 、 洪榮志 ／綜合報導 ／綜合報導

嘉義檢警調查賄衝上全國第1，嘉義縣第6選區某縣議員候選人因樁腳涉嫌數起賄選，檢方緊急拘提他撲空，不排除發布通緝。雲林檢警查獲莿桐鄉某鄉民代表候選人透過陳姓樁腳，以每票1000元賄選，該鄉民代表候選人被依違反《選罷法》聲押禁見獲准。台南市第1選區某市議員候選人涉嫌以贊助競選經費綁里長候選人入黨及賄選，檢方傳喚11人到案後，市議員候選人具保10萬元，3位里長候選人分別具保3萬元、限制住居及請回。

檢警調掌握嘉義縣第6選區某縣議員候選人的樁腳涉嫌賄選至少有4件，羈押蕭姓、林姓、江姓樁腳等3人，並有相關事證足認候選人涉嫌重大，21日當天檢察官指揮警調人員持拘提令，到候選人競選總部及其住處執行緊急拘提，但候選人不在，競總人員及家人僅說「候選人外出開會，選舉行程都照常進行」，檢警查扣包括候選人手機及相關事證。檢方表示，檢警調密切追蹤候選人的行蹤，選舉已進入最後尾聲，呼籲候選人出面說明，若候選人遲不出面到案說明，檢方考慮發布通緝。

雲林檢警調搜索莿桐鄉某鄉民代表候選人住處，傳喚發放賄款的56歲陳姓樁腳，以及收受賄款的選民及10多名相關證人到案，選民都坦承接受1票1000元賄賂，主動繳回共1萬元犯罪所得。

南檢偵辦新營區某市議員候選人以現金行賄案，警調蒐證發現該市議員候選人公開在地方有線電視頻道以跑馬燈廣告，宣稱只要同意加入他所屬的政黨，日後將贊助所有競選經費，警調人員搜索市議員候選人競選總部等5處，並傳喚市議員候選人及3位里長候選人等被告及7名證人到案，並扣得現金43萬餘元、選民名冊、參選計畫書等物。

此外，白河區某里長候選人樁腳涉嫌以每票現金2000元賄選，南檢檢察官蔡明達也指揮警調人員執行搜索，並傳喚8人到案，扣押賄款2萬6000元，其中1人羈押禁見，其餘均請回。

(中國時報)