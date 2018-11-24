朱挺玗、許乃文 誓言反賄選

2018年11月24日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

賄選out！高市前鎮小港區議員激戰，卻傳出「賄聲賄影」，國民黨候選人朱挺玗遭對手綠營許乃文，在搶救文宣中影射12年前涉及賄選當選無效，23日朱邀請許到鎮南宮神明面前，簽署反抹黑、反賄選、反奧步切結書，誓言打場乾淨選戰。

朱挺玗出身政治世家，爸爸是高市前議長朱安雄、媽媽是已故前立委吳德美，她12年前參政被判當選無效。她坦言，那是人生汙點，但民事判決書明確記載「沒有相關證據，僅因當時年輕26歲，無從政經驗，一定會以賄選方式獲取選票」迄今無法接受該說法，堅持做自己，走對的道路。

然而，許乃文在文宣中，引用媒體報導指稱朱挺玗的「老案」，令她吞不下這口氣，昨盛重邀許乃文在到鎮南宮關公面前簽署切結書，承諾反抹黑、反賄選、反奧步切結書，並發誓絕不賄選。

許乃文說，民主越趨成熟進步，年輕世代一定要反賄選、反抹黑、反奧步，來肅清選舉風氣。不過，針對朱陣營要求他公開道歉，不要拿往事抨擊。許強調，此派報文宣蒐集報章雜誌，「重點在訴諸反賄選，沒有只說挺玗」。但朱在旁聽聞不滿說，「那些文宣都是說我啊！」

朱挺玗直言，對方不道歉就算了，但仍希望停止抹黑，停止奧步，不要含沙射影，也在此聲明強調，這次選舉絕對是乾淨的，「不容許任何人說我會像以前一樣」，這次真的不一樣，並以她的人格拍胸脯保證。

(中國時報)