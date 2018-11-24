投票日傳LINE拉票 可罰500萬

2018年11月24日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

選舉倒數，候選人紛紛喊「告急」，一路從看板、旗幟到手機LINE上通通有，甚至自製仿選票的文宣拜託「蓋這裡」，讓支持者幫忙轉傳分享，但桃園市選委會提醒，投票日當天嚴禁各種競、助選活動，以LINE或臉書拉票也觸法，最高可開罰500萬元。

隨著選情進入白熱化，「搶救」、「告急」的海報、文宣滿天飛，還從實體走向線上世界，透過臉書、LINE等社群媒體放送圖片，爭取連任的邱素芬高喊「分票分過頭，素芬落選頭」，候選人黃永鎮喊出「搶救正綠軍」，前民政局長邱德順也喊出「搶救，留一席」，里長轉戰市議員的黃家旗高喊「最後一天，家齊需要您的力量！」呼籲1通電話、10個群組、100個LINE全力拉票，更不乏多位候選人設計選票式文宣，印上自己的號次和大頭貼，讓選民提前熟悉，拜託大家幫忙拉票。

社群媒體轉傳分享輕鬆方便，也容易不慎觸法，桃園市選委會指出，以社群媒體LINE或臉書拉票，都構成競、助選行為，依據《公職人員選舉罷免法》第56條規定，投票日、也就是24日當天從事競選、助選或罷免活動，將面臨50萬到500萬元罰鍰。

選委會強調，一對多的群組一定不行，一對一的私下個人行為，若對方檢舉就會受理，呼籲選民全面禁止，避免觸法。

(中國時報)