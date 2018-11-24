林右昌市區遊行 宛如嘉年華

民進黨基隆市長林右昌（前排右三）以「嘉年華大遊行」方式徒步掃街，現場充滿歡樂氣氛。（張穎齊攝）

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中國時報
╱基隆報導

基隆市長選舉之夜，民進黨現任市長林右昌與國民黨市長候選人謝立功，4年前老對手再度交鋒，2人於23日晚間6時許，不約而同都以市區大遊行方式掃街拜票，不過雙方為了避免造成支持群眾「狹路相逢」，相隔半小時，在最後關頭，卯足全力衝刺。

林右昌競選車隊23日上午從競選總部浩浩蕩蕩出發，先後在安樂區及暖暖區進行掃街。到了傍晚6時，林右昌率領同黨議員候選人，在市區進行徒步大遊行，雖然冒著風雨，但仍不減支持者的熱情，沿途除了有大型玩偶簇擁外，還有人放鞭炮相迎，高舉著雙手向林右昌揮舞旗幟，「凍蒜」聲不絕於耳。

「為基隆開啟新的時代！」在林右昌一聲疾呼下，競選團隊紛紛拿著閃耀著亮光的啵啵球，在森巴鼓陣的前導下，在基隆鬧區中徒步掃街拜票，隨著時間愈晚，加入遊行的人數愈來愈多，人龍綿延了有2至3公里，儼然是一場歡樂嘉年華會。

林右昌表示，在最後關鍵時刻，號召所有基隆市民站出來，為基隆過去4年的改變、進步、發展，大大的按1個讚，24日用選票來支持基隆的前進，基隆選前之夜不與其他縣市較量，並沒有邀請什麼政治大咖來相陪，因為「每個市民都是最大咖」，此刻大家創造歷史，手中的這一票讓我們挺基隆！

謝立功選前之夜主軸則是「基隆覺醒，人民覺醒」，從晚間6時30分在國民黨基隆市黨部開始造勢大遊行，與林右昌陣營僅間隔半小時。現場有儀隊表演、角色扮演和異國服飾等各式各樣的服裝走上街頭，熱鬧非凡。

(中國時報)

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