陳治文告急 劉茂群透早拜票

桃園市議員陳治文（左）頻掃街拜票，也喊出告急牌，呼籲民眾集中選票。（賴佑維翻攝）

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中國時報
／桃園報導

大選前一天最後衝刺，候選人分別徒步拜票掃街，桃園大溪區市議員陳治文掃街，向選民告急搶救懇請唯一支持。陳治文表示，自己16年來持續服務鄉親，在選戰最後關頭希望選民全力支持，大溪區沒有婦女保障名額，請選民不要聽信配票、分票謠言，唯一支持陳治文。

平鎮區市議員舒翠玲拜票說，請民眾仔細看過去4年在議會的表現，她不但強力監督，也修改相關自治條例，這些條例的修改，防止營建剩餘土石方濫倒，也對於施工鄰損爭議處理更有幫助。平鎮區市議員謝彰文也以車隊拜票，呼籲民眾支持。

八德區市議員選戰今年選情緊繃，共有10名候選人角逐5席次，爭取連任的劉茂群不敢鬆懈，凌晨6點就和大福里長候選人呂學昌在國泰社區門口拜票，呂淑貞也站上掃街車沿街拜票，呂林小鳳除了車隊掃街，也不時徒步拜票與市民互動，蔡永芳則在車隊外另組環保自行車隊掃街，初次參選的段樹文也帶領車隊沿街拜票，選戰前一天無不卯足全力。

龜山區市議員參選人牛煦庭23日一早9點就帶著團隊和義勇軍陪走，從迴龍開始「龜山巡禮」。候選人陳雅倫直至22日還在會勘，23日則到各市場拜票、站路口。候選人聶哲淵也出動網軍，頻頻回顧過去為民服務事項，用溫情攻勢衝刺最後一波。

(中國時報)

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