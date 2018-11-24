發誓若賄選切腹 晚遭檢通緝

2018年11月24日 04:11 中國時報 林瑞益 、 曹明正 、 楊漢聲 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市前鎮小港區市議員候選人吳銘賜疑似涉嫌假藉關懷弱勢，贈送白米及現金紅包，經合法傳喚未到，檢警開出拘票拘提賄選，他23日透過視訊連線的方式，對廣濟宮的神明保生大帝發誓，「如果賄選，我切腹自殺。」，但檢察官昨晚發布通緝吳銘賜，時效到2043年10月底止。

吳銘賜要開記者會，吸引檢警出動大批人馬到場部署，連特勤都荷槍實彈。吳陣營特別呼籲大家，檢警都有任務在身，大家要對他們客氣，不要為難他們。

吳銘賜透過視訊連線說，在3、4個月前，他從司法人員處得知，他只要一登記參選市議員，就要搜索他。這些在選前10天就一一應驗，日前刑事局與檢察官帶隊，帶走十幾位自己花錢去看花博的老人，但從早偵訊到晚，硬要他們承認錢是吳銘賜出的。他懷疑，這些動作的後面有人在下指導棋，他並提出50萬元懸賞。

昨天林園區也傳出有巿議員候選人樁腳涉嫌在本月初以1票500元向選民買票，檢警連2天傳喚嫌疑人2人與證人6人到案，訊問後部分選民繳回犯罪所得共3000元，樁腳因違反選罷法投票行賄罪遭聲押。

台東地檢署22日查獲4起現金買票案，涉嫌人包含台東市里長、長濱鄉民代表候選人及台東縣議員第一選區縣議員候選人都有，台東市李姓里長候選人及第一選區某縣議員候選人因涉嫌重大，檢方向法院聲請羈押禁見，最後李姓里長候選人裁定羈押，縣議員後選人則15萬元交保。

(中國時報)