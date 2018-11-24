朱立倫秀政績 挺侯友宜接棒

2018年11月24日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

新北市長朱立倫即將在年底卸任，細數這8年來，新北市建設長足進步，已可和全台首善之區的台北市平起平坐，但部分重大建設、計畫尚未完成，等待侯友宜勝選「無縫接軌」接棒推動，把新北市打造成全台領頭羊。

端數字催票 8年大躍進

地方人士指出，朱立倫最自豪的是「以前台北縣根本比不上台北市，現在新北市和台北市差距不大」。像汙水下水道接管率在蘇貞昌縣長時代還是個位數，但截至2018年10月底，新北市用戶接管已完成55萬7540戶，整體汙水處理率高達85.77％，不僅位居六都之首，也超越台北市的82.63％。

另外，新北市以往在縣府時代也都沒有興建運動中心，直到朱市府上任後，在這8年來興建16座國民運動中心、設計23座共融性遊具特色公園；其他如托老、托育中心，這些成就也都是從無到有，但迄今也都全都位居六都之冠。

打通動脈 升級三環六線

議員候選人葉元之強調，朱立倫在道路橋梁的翻新建設上，打通許多交通瓶頸地區的任督二脈，讓許多民眾很有感，積極推動的捷運「三環三線」計畫，落實喊了幾十年卻沒有完成的捷運建設。

議員候選人江怡臻也強調，曾經擔任副市長的侯友宜，對於目前的市政熟稔程度，無人能出其右，接續完成朱市府未竟之功，像「三環三線」擴增為「三環六線」，「捷運到哪裡、都更就到哪裡」等創新政策，將新北市打造成國際大都會。

他們共同表示，新北市正處於蛻變轉型期，貿然換人並不適合，希望大家都能支持有經驗、會做事的侯友宜，你的一票將決定新北市的未來！

(中國時報)