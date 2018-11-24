蘇大打負面戰 選民無感

友善列印
中國時報

曾任台北縣長、行政院長的民進黨新北市長候選人蘇貞昌，回鍋投入新北市長選戰後，他把對手侯友宜貶得一無是處，將自己塑造成是無所不能的「蘇貞昌2.0」，但空有話術的負面選舉手法，恐怕會造成反效果。

蘇貞昌參選新北市長以來，大談自己當年推動新板特區、北大特區開發案的成績，卻忽略了這些開發案都是接續前任縣長尤清的規畫；另在部分政見上，蘇貞昌也有「割稻尾」嫌疑。

蘇貞昌在選戰中大打對手侯友宜的負面話題，像文化大學大群館宿舍案，從選戰之初打到現在，讓部分選民感到疲乏；新莊購地案更是一再上演，卻沒能拿出真憑實據，說服選民侯友宜違法。

蘇貞昌及綠營的攻擊火力，有如陸海空聯合操演，除了蘇貞昌本人，立法委員段宜康及市議員候選人也紛紛加入戰局，要求侯友宜出面說清楚。

但是同樣面對侯友宜陣營的檢驗，例如行政院長任內三名部長級部屬涉弊判刑，當年台北自宅失竊180萬元卻謊稱在北縣失竊，以及當選台北縣長後就立即要前縣長尤清搬家，蘇貞昌永遠都是雲淡風輕，顧左右而言他。

蘇貞昌陣營負面攻擊，對拙於言辭的侯友宜的確殺傷力大，但用這種抹黑的方式，邊際效益越來越低，選民逐漸無感。

蘇陣營的抹黑話術效果是否有效，還是造成反效果，相信民眾自有定見。

(中國時報)

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