投下東奧正名公投反對票

2018年11月24日 04:11 中國時報 主筆室

公投是人民表達意見、決定政策走向的民主機制，在台灣卻常淪為政治操作的工具，東奧正名公投便是只顧政治炒作，不顧選手及國家利益；為彰顯訴求而毫不在意犧牲別人，就像推人去撞車，無辜倒大楣的是選手及台灣運動發展。為了保障選手，為了維護台灣的國際空間，為了給不負責任的政客一個教訓，大家應該對東奧公投蓋不同意章。

公投是民意的表達，可以影響政策，但效力只及於國境之內，無法決定其他國家的態度。就像2008年的「入聯公投」，我們台灣內部再怎麼投，也改變不了聯合國的國際現實，那場以台灣名義入聯的公投，不過是打著捍衛台灣主權名義為選舉造勢，未曾一絲一毫碰觸聯合國的大門。

但東奧正名公投不一樣，因為它成事不足敗事很有餘。台灣被排除在聯合國外，再怎麼炒作公投也沒差，反正還是進不去，但現在「中華台北」是奧會的一員，我們的優秀選手日日苦練，就是想在奧運場上競技揚名，這也是台灣參與最大、最有能見度的民間國際活動。依《洛桑協議》我們雖然不能使用正式國名、國旗和國歌，但還是有完整的參賽權，我們的選手可以開心進場奮戰奪牌，世界可以在這個充滿活力的舞台看見台灣。

而東奧正名公投可能讓台灣失去這個舞台，今年5月，國際奧會執委會就已決議並通知中華奧會，「不予核准任何中華台北奧林匹克委員會名稱的改變」，強調維持1981年的兩會《洛桑協議》。8月亞運期間，國際奧會主席和亞奧會主席都十分關切東奧正名公投的發展，並表示「希望我們能努力留在國際奧會的大家庭中」。11月國際奧會更以電郵詢問公投的狀況，再次表明「不予核准任何中華台北奧林匹克委員會名稱的改變」。以當前的國際現實，台灣想在奧會中改名，和加入聯合國一樣做不到，台灣內部公投再怎麼支持也沒用。

真正嚴重的問題是，國際奧會明確警告，根據《奧林匹克憲章》第27之9條，擅自更名，可能遭到國際奧會「中止」或「撤回」對該國家奧會之承認。果若如此，則非同小可。一旦遭到停權，我國選手不但無法參加奧運，連亞運或單項運動總會舉辦的世界盃或亞洲盃比賽都不能進場，成了國際重大賽事的孤兒。我們的選手在練習場上灑盡汗水與淚水，就是為了在賽場上揚眉吐氣為國爭光，他們做錯了什麼，要被永遠剝奪這個機會？台灣又為什麼要自己砍掉一個這麼重要的國際舞台？

天地不仁，以萬物為芻狗。政客不仁，以生民為芻狗。東奧正名的出發點其實只是深綠獨派炒「台灣正名」議題，這不只是政治干預運動，已是政治犧牲運動。主事者大概沒有預想到招致國際奧會的反彈，如今事情愈鬧愈大，只能軟弱地辯稱國際奧會來函官員層級過低，紀政還說台灣可以自辦國際賽事，可以用「獨立選手隊參賽」，這種自欺欺人、罔顧現實、無視選手權益的態度，憑什麼值得人民以公投票賦予支持？他們不為人民及國家利益著想，把選手及國家運動舞台推去撞車也無所謂，人民必須給他們一個教訓。

府院其實都隱約表達過不以為然的態度，行政院發言人Kolas Yotaka表示，以「中華台北」參賽是國際奧會的規定，政府為維護選手參賽權，始終遵守協議，「未來也會遵守國際奧會的相關規定」。這當然是在表態，不過，國人不能輕忽，公投如果通過，政府還是必須遵循，這是民主的基本精神。

最近一些反對民進黨的民眾，正在串聯對東奧公投投贊成票，「讓民進黨出醜」，這是非常危險的想法。要知道，萬一公投通過，出醜的不是民進黨，而是台灣全體，無辜的運動員要為鬧意氣的我們付出代價，不公平，更不值得！

民主是台灣的資產，任何主張都有權藉公投爭取民意支持，東奧正名亦然。但人民心中須有一把清醒的尺，能好好審酌其利弊得失，再明確表達態度。對只顧私利不負責任的政治行徑，選民要大聲說不！對傷害選手及台灣國際空間的東奧正名公投，要堅定投下反對票！（系列完）

(中國時報)