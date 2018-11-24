葉元之直播談政見 網讚專業

國民黨板橋區議員葉元之23日上午冒雨掃街拜票，把握競選活動最後一天，向選民爭取支持。（王揚傑翻攝）

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中國時報
／新北報導

國民黨板橋區議員候選人葉元之為向選民說明政見，在選戰最後關鍵陸續在臉書開了7次「深『葉』奇談」直播，以他在新北市政府服務7年的經驗，發表他未來將致力提高板橋國際能見度、增設長輩體健設施等政見細節，網友稱讚他有專業Youtube的水準。

分享市府工作經驗

葉元之表示，他在直播中分享過去在市府工作的故事，例如新北市府推出的吉祥物金鏟子，金鏟子諧音「緊產子」，廣受希望得子民眾的喜愛，新北市府努力推廣，希望帶給民眾好運。

葉元之說，他應該是唯一還沒當選就在選民服務的候選人，四處拜票的過程中，經常遇到選民請求協助，因為他在市府服務7年，尤其在擔任市府副發言人期間，隨市長朱立倫跑過上千場的行程，熟悉各局處業務，所以很快能找到窗口，為民眾解決問題。

選民服務快又有效

他舉例，民眾反應板橋第二運動場的籃球場夜間只有1個球場有燈光，經常有球友為了爭場地而爭執，他向體育處爭取增開燈源，不僅造福球友，到運動場跑步的民眾也增加。

另個案例更有趣，有板橋廣福里的選民向他抱怨，指信義派出所的魚池裡有青蛙每晚鳴叫，吵到無法安眠，他立刻到派出所和員警討論解決方法，後來在魚池裡養些螯蝦，果然此後不再有蛙鳴之擾。

葉元之說，候選人時間緊湊，白天站路口、掃市場、跑行程，難有充分時間與民眾闡述他的政見和理念，因此想出「深『葉』奇談」直播的方式，在夜深人靜的時段，述說他政見，希望在選前的關鍵時刻，獲得民眾認同。

(中國時報)

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