一曲解心結

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中國時報
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香港知名作詞人林夕一連3天在香港媒體發表對國民黨高雄市長候選人韓國瑜的看法，以〈台灣人會相信江湖賣藥的直銷騙子嗎〉為題，抹紅韓的經濟政策。

對此，韓國瑜的女兒韓冰在廣播電台客串「一日DJ」時，特別點播林夕的名曲〈紅豆〉。韓冰說，這真的是一首很好聽的歌；她並且強調民主本來就應該要接受不同的聲音。

韓冰以正面溫柔的方式回應林夕的批評，令人想到為陳其邁站台而遭到所謂韓粉攻擊的歌手詹雅雯。韓國瑜除了公開表達對詹雅雯的歉意，也懇請韓粉理性對待不同陣營的人，尤其要給藝人自由選擇支持政治立場的空間；韓國瑜更在鳳山造勢晚會上演唱詹雅雯的歌曲〈今年一定會好過〉，希望化解詹與韓粉間的心結。

而歌詞中有一句「擔蔥賣菜嘛是無關係」，被認為與韓國瑜「賣菜郎」的形象不謀而合；韓國瑜主動唱這首歌，不但表達了善意，更為自己加分。

韓冰點播〈紅豆〉、韓國瑜帶唱詹雅雯的歌，是這次選舉中化解危機的範例。政治人物動見觀瞻，容易引來正負兩極的評價，甚至難聽的羞辱；而隨著選戰愈打愈激烈，言行走偏峰的情況也很難避免，這時就看當事人要如何回應了。

政治人物可以選擇死纏爛打，甚至做為選戰主題，讓自己和支持者陷入情緒對抗的死結，也可選擇以退為進的幽默方式應對，給對方台階下，也給自己陣營一個更寬闊的空間。

哪一種處理方式對自己和群眾的身心健康以及社會氛圍更有幫助，其實不難理解。

期盼選舉的恩恩怨怨可以隨著選舉結果出爐告一段落，大家要一起繼續往前走。

(中國時報)

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