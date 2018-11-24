新北議員候選人涉賄 約談未到遭拘

2018年11月24日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

新北市議員候選人歐金獅疑因涉及賄選，新北地檢署23日2度連絡後遲未到案，檢方正式發出拘票拘提，新北地檢署襄閱主任檢察官林宏松表示，歐有部分案情待釐清但遲未前往說明，承辦檢察官才會簽發拘票；歐金獅則透過選辦表示，歐還在外面向選民說明清白。

據了解，4年前的第2屆議員選舉中，歐金獅在選前3天被檢調查獲「預備賄選」遭判9月徒刑，褫奪公權1年，歐為了選擇參選第三屆市議員選舉而放棄上訴直接執行，在年底選舉取得參選資格，同時也積極投入獅子會、地方社團改選取得頭銜，並疑似藉此舉辦活動吸引選民投票。

由於歐金獅投入選戰後「賄聲賄影」，檢調長期監悾，並在日前檢調以「證人」身分傳喚多位樁腳說明案情，訊後均請回，但歐獲訊後卻高調透過記者會保證「清白參選」，還懸賞100萬元緝拿幕後黑手，並準備在昨日前往檢方按鈴申告，最後卻不見蹤影。

林宏松表示，昨日凌晨檢調2度傳喚歐金獅但他卻未出面，疑似落跑，檢方也發出拘票要將他拘提到案。

歐金獅競辦則發出新聞稿表示，已委請律師向新北檢及調查局新北市調處遞狀澄清，至於歐本人目前仍在選區內向選民說明清白。

巧合的是，歐金獅在4年前選舉投票前3天，被新北地檢署查獲預備賄選還遭聲押，這次又在選前因疑涉賄選將遭拘提，也為第七選區選情投下震撼彈。

(中國時報)