翻轉南北 全台跟著禿子走

2018年11月24日 04:11 中國時報 黎家維

今年南北兩位政治網紅韓國瑜、柯文哲的選情兩樣情。柯P一再抱怨民進黨當年強勢拔韓，才讓選舉局面演變至今，拉攏韓粉的意味濃厚。從前韓國瑜在台北市議會答詢時的名言「禿子跟著月亮走」，自謙是沾了柯市長的光，沒想到這次選戰打到最後，竟然連月亮都必須跟著禿子走，想沾韓總的光。事實上，全台幾乎都跟著禿子走，這在台灣選舉史上已是空前的一頁。

重北輕南，一直是台灣南部人心中的痛。儘管民進黨在南部許多縣市執政超過20年，中央也已二度執政，但如何扭轉，始終只是口號，或根本只是選戰提款機。然而這次選舉，因為韓國瑜的參選，高雄一夕成為全台的焦點，甚至成為全台的政治重心，民進黨政府所有的資源也被迫南下馳援。不論是小英總統、南霸天花媽，還是閣揆賴神，也不管是自願或被迫，通通都得跟著禿子走。韓國瑜即使還沒當選，卻已讓南北翻轉成真！

相對地，在4年前同樣吹起狂潮的網紅柯P，今年在韓流興起後卻格外失落，甚至成為最大受害者。柯P此役缺乏陸軍支持，擅長的空軍戰場又被韓國瑜搶食，聲勢瞬間滑落。蔡英文與民進黨本就忌憚柯會在2020年競爭總統大位，剛好此次就趁柯P因受「韓」而體虛時，馬上放棄本來想在台北市操作的棄保，準備給予柯致命一擊。

柯、韓崛起，皆拜其能引領網路風潮之賜，兩人的共通點在於都想超越藍綠，因而受到中間選民的青睞。不同的是，柯P試圖在政治上超越藍綠，形成白色力量，但他對許多議題的立場忽藍忽綠，導致最後兩頭落空。韓國瑜則選擇以經濟超越政治，只要經濟不要政治的訴求，似乎更能擺脫藍綠糾葛的羈絆。

至於兩者展現的能量大小，柯P充其量只能在台北市裡做「軸線翻轉」，稍微復興西區的繁榮；但韓國瑜卻能翻轉南北，讓台灣出現第一次「重南輕北」的現象。更別提此次選戰中韓流外溢的效果遠勝於白色力量的串聯。

從借光到發光，禿子終究沒辦法自己發光，他的光其實是反射出人民對執政者的不滿。當執政者繼續遠離民心，這光只會更亮；當掌權者繼續忽視基層心聲，反彈的力量就像韓國瑜掃街時所匯聚形成的「民主貪食蛇」車隊，只會越來越長。

用政治超越政治，在台北選戰似乎碰到了挫折；而用經濟跨越政治，在高雄正看到無限的希望。這兩條打破藍綠政治衝突的路線，也都遭遇到傳統選戰操作藍綠對決的挑戰。白色力量是否會被打回原形？經濟跨越政治的路線是否能成真？這最終得由所有選民來決定。這個決定，不僅將翻轉南北，更將顛覆台灣政治的未來。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)