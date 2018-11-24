反對民進黨逆民主發展

2018年11月24日 04:11 中國時報 潘家鑫

九合一選戰最後階段，執政黨操弄統獨、族群議題的黨國符號暴力已全面啟動，凸顯出台灣民主政治的逆向發展。

台灣的民主發展已完成3次政黨輪替，理應進入更成熟的階段，但民進黨的「轉型正義」並未深化民主，完全執政的結果反而召喚出政治霸權的幽靈，在這次的選舉傾全黨及「東廠」之力打壓國民黨候選人，以及「愛家」、「以核養綠」等公共議題，最後還大打統獨議題，以「假新聞」打擊新聞媒體及網路上不同立場的言論，以「外來勢力」介入來抹紅挑戰者。近日通傳會NCC就以選舉報導失衡為由，選擇性執法將中天、TVBS等電視台移送中選會。

就競選策略而言，執政黨候選人理應較挑戰者打出更為高格調的選戰，應有政治高度與自信的政策論述，而不是從頭到尾打負面選戰，對競爭者做抹黑、抹黃、抹紅等的奧步；反而是在野黨的候選人韓國瑜堅持「寧願乾淨地輸，也不要骯髒地贏」，甚至放棄對抹黑他的名嘴和網友提告，之後有網友還親自向他道歉和解，建立正向的選舉典範。

日前在金馬獎頒獎典禮上，紀錄片導演傅榆說：「希望我們的國家可以被當成真正獨立的個體來看待。」引起在場大陸影人的反彈，以「中國台灣」、「兩岸一家親」發言回應。典禮後大陸影藝人士拒絕參加後續活動提前離台。金馬獎染上政治，讓許多人覺得遺憾。但蔡總統、賴院長為了選票竟還升高金馬獎的統獨爭議，駁斥大陸影人的言論。

若是將此次金馬獎的台獨言論對比美國演藝人員的政治發言，似乎是過於抬舉了。好萊塢明星在奧斯卡獎上是在批評川普總統，甚至發表「以總統為恥」的言論，而不是和執政者沆瀣一氣。

美國狄克西女子合唱團（Dixie Chicks）在2003年獲得葛萊美獎後，於英國倫敦演出時，公開批判小布希總統準備入侵伊拉克的行動，表示：「我們以和總統同鄉，來自德州為恥！」當時在911恐攻後，一片報復恐怖分子的聲浪中，她們因此被美國民眾抵制，但多年後證實，伊拉克擁有「大規模殺傷性武器」的出兵理由，是小布希放出來的「假消息」。

台灣民主的逆向發展是可以在11月24日這天改變的。所有選民都應在這天走向投票所，投下選票，支持乾淨選舉，導正敗壞的選風，讓國家領導人正視民意，進而推動藍綠停止惡鬥，統獨之爭休兵，全民團結拚經濟，給台灣年輕人一個美好的未來。（作者為中國文化大學廣告系助理教授）

(中國時報)