2018年11月24日 04:11 中國時報 邱天助

前副總統呂秀蓮批評國民黨籍的高雄市長候選人韓國瑜說：「人生的Loser（失敗者）都靠向他了。」這位政壇前輩對選情的分析確實很有見地。如果韓國瑜支持者所發出的聲音，是「魯蛇」的悲鳴與怒吼，那麼高雄這場選戰，就是「魯蛇」掀起的一場革命。

魯蛇常常被界定為「人生失敗者」。但魯蛇不是個人屬性或能力所造成的結果，而是不良結構或制度下的產物。

近年來，很多人都變成魯蛇。一位計程車司機原本是一家公司負責人，跟大陸簽了幾千萬的合同，因為兩岸關係生變，對方毀約撤回，導致周轉不靈。公司倒閉後，他開計程車維生，他說自己是魯蛇。

一位大學畢業兩年還找不到工作的年輕女孩，跟幾位朋友提著案子遠赴北京清華大學尋求青年創業基金的獎助。在台灣她們找不到機會，只能當魯蛇。

身為魯蛇，必須承受許多汙名：你一定不夠聰明、不夠努力！很少人去思考這個制度、環境，如何將人推入無底深淵。他們對體制、對當權者感到失望、滿腔悲憤，卻又找不到生命的出口。

以往，魯蛇大部分隱身幕後，只能敲敲鍵盤，扮演「酸民」。最近，有些人突然醒覺，翻轉汙名的方式，除自嘲以外，就是起身戰鬥。現在有個候選人可以說出他們心中的怨，替他們出一口氣，自然會選擇跟他站在一起。

韓國瑜是否是魯蛇，會有爭論。但他好長一段時間鬱鬱不得志，也飽受汙名攻擊，如今卻能破繭而出，變成亮眼的政治明星。如果他能當選，不但對魯蛇有相當大的激勵作用，所謂的「魯蛇」也會被重新界定與看待。（作者為世新大學兼任客座教授）

(中國時報)