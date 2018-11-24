黃林玲玲最後一戰 盼鄉親牽成

新北市議員候選人黃林玲玲歷任新莊市長、新北市議員，從政30年守護新莊不遺餘力，她在選前之夜宣告這是最後一次參選，未來要交棒年輕人。（吳岳修攝）

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中國時報
／新北報導

「這是玲玲最後一次參選」，新北市議員候選人黃林玲玲，選前之夜披上彩帶、站上宣傳吉普車，拿起麥克風向新莊選民大聲宣告，「玲玲從政30多年，用生命守護、建設新莊，這是我的最後一戰，懇請大家再給玲玲一次機會，未來4年讓新莊風華再現！」

黃林玲玲出生新莊政治世家，祖父林明德、父親林世南曾任新莊慈佑宮主委及民代，黃林雖然從政起步晚，但她擔任過3屆北縣議員、2屆新莊市長及2屆新北市議員，最為人稱道就是事必躬親、服務到家，紅白帖場合絕不假他人，更因為服務「有求必應」，做人又和藹可親，也讓選民們敬稱她為「新莊媽祖婆」。

黃林說話中氣十足，站起身來拉拉筋骨，展現靈活身段，但最讓她自傲的是「工作態度」，新北市在地深蹲協會今年3月提出新北市議會議員問政監督報告，黃林問政質詢率高達100％，「這還不算什麼，我擔任新莊市長8年，2922個日子裡，我在市長室睡了至少2900天！」

黃林玲玲從政逾30年，推動新莊建設不遺餘力，設立新泰活動中心、新莊聯合圖書分館、新莊利濟橫移門、新月橋等政績有目共睹，但最讓她關心就是新莊老街風華再現。

黃林玲玲選前之夜掃街拜票時，公開宣布這次的選舉是她最後一次參選，「未來也該慢慢交棒給年輕人。」但黃林也承諾，選民再給她4年時間，她將全力推動新莊老街風華再現、疏浚大漢溪建設藍色公路、新莊派出所公辦都更設立社會住宅等政見，要讓「新莊老街風華再現」。

(中國時報)

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