身障生弒師未遂 跳樓身亡

陳姓學生行刺導師後爬上7樓，從天井跳樓身亡。（警方提供）

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中國時報
／桃園報導
陳姓學生預藏菜刀、水果刀（下圖）行刺導師，幸好僅皮肉劃傷（上圖）。（警方提供）

桃園市某私立高中患有學習障礙的16歲陳姓資訊科2年級學生，23日疑似因考試未過心情不佳，午休時情緒失控，持預藏的菜刀、水果刀刺向班導師脖子，幸老師及時躲過只有輕微皮肉傷，不料該名學生竟衝出教室，從7樓一躍而下墜樓身亡。

校方表示，陳姓學生為12年身心障礙特殊教育安置生，容易對學習及課業偏執，他參加丙級證照考試，22日成績放榜未通過，疑似因為這件事導致情緒不佳，23日到校上課，上午未出現任何異狀，與老師、同學相處也沒有發生口角或任何衝突。

午休暴走 劃傷導師

未料，陳姓學生午休時間，突然情緒失控爆走，獨自走到教室後方講師桌，左手持菜刀勒住陳姓老師頸部；老師起身閃避奪下菜刀，導致頸部受到輕微劃傷。陳姓學生之後丟下水果刀及菜刀，其他學生上前攔阻，他衝出4樓教室，同學見狀追上去，沒想到追到另一棟行政大樓時跟丟，陳姓學生就在7樓一躍而下，送醫急救不治。

校方指出，資訊科教室在4樓，校園當時正在午休，因此走廊上師生不多，無法當下阻止，事後調閱學校內監視器，發現同學跑上7樓從天井跳下，摔落到地下1樓傷重身亡。

校方遺憾 協助後事

校方說，陳姓學生疑似因為對於證照考試未通過耿耿於懷，老師都知道陳生的狀況，對於課業不會太要求，這次檢定並不是只有陳姓學生沒通過，發生這件事讓人遺憾，除將協助家屬處理相關後事外，也會對班上其他學生進行心理輔導。

警方表示，陳生墜樓沒有外力介入，並在現場查扣陳生所持的15公分長水果刀及菜刀各1把，經通知家屬到場，對於陳生墜樓死亡沒有任何意見。

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(中國時報)

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