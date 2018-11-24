學習障礙易挫折 需更多關懷

2018年11月24日 04:11 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

持刀刺師再跳樓的陳姓學生患有學習障礙，心理治療師何欣怡說，學習障礙是學習異常現象統稱，因為神經中樞異常所致，並非智能障礙、感官缺陷、情緒困擾、環境文化等因素造成，在校園內需要老師、同儕更多關懷，可避免憾事發生。

何欣怡說，學習障礙者雖智力正常，但學習成就和潛在能力可能出現差距，他們接受資訊和訊息處理異於常人，在傳統教學上可能無法充分學習；生理上會有動作協調差、語言發展慢等特徵，行為上則容易感到挫折，不易專心、衝動、學習動力不高等。

學習障礙學生需由專家鑑定，甚至有許多是在普通班中未被發現，老師或同儕可以提供更多協助。例如同一件事情一般生能輕易做到，學障生需要更多時間，此時不要催促趕他，一樣能把事情做好。

另外，學障生學習上比一般人要花更多精力，因此容易疲勞無法持續注意力，因此，教師應接納學生的難處酌量減少作業，或改變作業方式。

何欣怡說，學障生大部分有語言理解困難，不容易了解複雜指令，和他們對話時，應盡量簡化說明或指令，一次一個指令，或是提供記憶力訓練。

學障生也容易自卑，家屬、學校及朋友應該給予他們更多正向鼓勵，他們某部分可能有專長，師長可發現他們的優缺點，提供變通的學習方式，讓學障生找到成就感，以建立他們的自信心。

(中國時報)