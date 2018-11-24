處理車禍11秒 國道2警遭撞輕重傷

2018年11月24日 04:11 中國時報 陳慶居 、何冠嫻、 葉臻 ／綜合報導 、何冠嫻、／綜合報導

國道公路警察局第二公路警察大隊楊梅分隊員警，23日凌晨在中山高南下新竹湖口段處理事故，才停車11秒就遭後方休旅車高速撞擊，小隊長林宗廷及警專剛畢業的21歲實務訓練生王黃冠鈞分受輕重傷。警專35期畢業的王黃冠鈞，分發才1個多月目前還在實務訓練中，因顱內出血及肝臟破裂尚未脫險，已轉送林口長庚醫院急救。

王黃冠鈞被轉送林口長庚醫院時生命徵象穩定，第一時間進行救治的醫院已完成初步止血，但目前仍意識不清且腦出血嚴重，由神經外科開刀處治後轉至加護病房觀察治療，未來腦部傷勢的變化將成關鍵。

大隊交通組長張弘杰說，23日凌晨1時15分獲報，指有車輛疑似撞擊掉落物爆胎停在高速公路內側車道，立即派遣楊梅分隊巡邏警力前往處理。巡邏車到達現場，故障車駕駛徐姓女子及乘客共4人已下車站立車外，車輛則翻覆內車道。

張弘杰表示，當時為深夜時段車輛稀少車速快，執勤員警開啟巡邏車警示燈及鳴警報器，並壓慢後方車流趨近。當抵達事故車輛後方才停下約11秒左右，兩名員警下車欲擺設安全錐時，後方29歲王姓男子駕駛休旅車疾駛過來，以約百公里時速撞擊巡邏車後方，並追撞前方事故車。

51歲警專6期畢業的小隊長林宗廷頭部撕裂傷、手腕骨折，無生命危險。坐在巡邏車後座的實務訓練生王黃冠鈞，遭猛烈撞擊後顱內出血、血胸與肝臟撕裂傷，情況危急。鑑於國道警近來不少在執勤時意外傷亡，均為員警投保350萬元意外險。

經檢測3部車輛駕駛人酒測值都為0，警方初步了解，追撞巡邏車的王姓駕駛疑精神不濟，未注意前方狀況才釀禍，但詳細事故原因將蒐集事證後釐清查明。

(中國時報)