挺婚姻平權「讓世界更溫柔」！蔡明亮初戀男孩念念50年

2018年11月24日 04:11 中國時報 林志勳

金馬執行長聞天祥（左起）主持映後活動，李康生與母親接受訪問。（陳俊吉攝）

蔡明亮導演的《你的臉》22日晚上做為2018金馬影展閉幕片登場，兩影廳坐滿逾600位粉絲爭睹新作，無法擠進的影迷則在場外看直播。他不僅帶金馬影帝李康生和參與演出的李康生母親出席映後座談，更自帶樂團現場開唱，發表創作新歌〈有一點光〉獻給全體辛苦的金馬工作人員。電影片長78分鐘，映後與影迷互動超過1小時，寫下金馬影展閉幕片影人映後活動時間最長紀錄！

關心今天婚姻平權公投的蔡明亮回顧初戀說：「小學三、四年級，我就愛上班上一位男同學，跟長大後愛上別人的感覺一樣的強烈，我們是男女同班，沒有人教我，沒有被什麼影響，同志電影聽都沒聽過…」他感性說：「50年過去了，偶爾還會想起他，姓名都記得，模樣依稀彷彿，不知他現在怎樣了，他也許不是同志，是什麼都不重要，只要他過得好就好。」一席話讓現場影迷紅了眼眶。

被罵噁心不生氣

蔡明亮表示，網路上有人罵他髒、罵他噁心，他不生氣，「只覺得這樣罵人很不好，特別是讓小孩看到很不好，有公投真好，可以用正當的方式表達對社會的意見，爭取想要的，不需要惡言相向。」

他說，自己是一名同志，李康生不是，兩人一起生活、創作、互相扶持近30年，「我覺得美好，也希望這世界越來越美好。」他呼籲，24日一定要去投公投票支持婚姻平權，「如果這事成了，這個世界可以變得更溫柔、更寬廣，我要辦一場演唱會，免費的！」

《你的臉》以特寫紀錄李康生與其他12位素人的臉，片中每位被拍攝者都分成訪談、拍照兩部分，再從中剪輯，蔡明亮笑說，一開始剪出4小時的版本，自己覺得很棒，「我一邊吃東西一邊看，竟睡了3次，再剪成2小時，最後有了現在版本。」

該片電影配樂為日本音樂大師坂本龍一，蔡明亮表示自己是粉絲，去年在威尼斯的沙灘上不期而遇，蔡提出邀請，而坂本龍一創作出令蔡聽了「心上石頭落了地」的音樂，蔡明亮說：「20幾年了，我的電影終於找到配樂師。」

李康生媽難控制

李康生的母親在片中表演「舌頭運動」，影帝母親展現活潑面幽默說：「舌頭動一動，講話才會靈活，多運動才不會中風。」一旁的李康生說：「她從小都沒有教我這個，所以我講話比較慢。」蔡明亮爆料，所有參與演出的人中，李媽媽最難控制，「她很愛講話，我要她不要講話，她就開始吐舌頭做起臉部運動，實在太好笑了！」

(中國時報)