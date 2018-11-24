王識賢願當保鑣 資助女兒出遊費

許安植（左起）、王識賢、廖士涵、原騰出席殺青宴，分享拍攝時的甘苦。

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中國時報
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由廖士涵執導，王識賢、《分貝人生》男主角陳澤耀、新生代演員許安植及大馬新演員原騰共同演出的電影《樂園》，改編自真人真事的戒毒勵志故事，22日晚舉辦殺青宴，王識賢坦承有一場賞許安植巴掌的戲，力道不小，不小心把對方打到嘴破流血，連廖士涵都說那掌有「響」，相當寫實。

有趣的是，許安植的父親透過關係，輾轉請王識賢多多關照女兒，王識賢收到通知後笑說：「來不及了！昨天才打了一巴掌，有些事能關說、有些事不能關說。」更爆笑的是許安植被打完巴掌後，可能是因為導演看鏡頭是相反位，廖士涵跑來給她摸臉頰「秀秀」，竟完全摸錯邊。

許安植在片中飾演王識賢的叛逆女兒，未婚懷孕又老是頂嘴，已有兩個女兒的王識賢流露父愛本色演出，聊到父女情，他以「女兒漸長，已不共浴」形容。

自豪認識人很多

至於愛女的交友情形及性行為話題，他則說：「很久以前就在醞釀了，很難想像怎麼預防，上車之前先講好，我不方便講的部分請媽媽開示。」

王識賢補充：「女兒跟朋友出去，我出錢沒關係，看電影跟演唱會都可以，我坐她們後一排。」還說希望女兒去哪、跟誰出去最好讓他知道一下，「如果發生什麼事我能處理，老爸認識的人很多。」電影《樂園》預計明年上映。

(中國時報)

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