Jean-Ken Johnny 害羞邂逅大雞排

狼人樂團成員Jean-Ken Johnny讚台灣美食每一樣都超好吃。（盧禕祺攝）

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中國時報
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日本搖滾樂團MAN WITH A MISSION（狼人樂團）由5位狼人組成，他們23日第4度來台，首次舉行專場演唱會，下午由吉他手Jean-Ken Johnny代表接受訪問，肉食系的狼人樂團，來台想吃小籠包，被推薦挑戰夜市知名美食「比臉大雞排」，有趣的是比臉大雞排泛指人臉，並不到Jean-Ken Johnny的狼人臉尺寸，他聽完有點不好意思地說：「不要說我臉大啦！」

Jean-Ken Johnny最喜歡涮涮鍋，前陣子看了健康檢查報告，發現腎臟有點問題，推測可能是酒喝太多了，他接著分享身為狼人演出會遇到的困擾：「夏天野台表演非常的熱，但仔細看其實我們到夏天都會換毛，而冬天演出相當暖活。」

撂中文「你好台灣」

狼人樂團今年展開亞洲巡迴，首站選台灣，對此Jean-Ken Johnny表示，台灣雖小卻充滿能量，也把日本全套的高規格演出，原汁原味搬上台灣舞台。他們昨晚在Legacy開唱，吸引約1000位樂迷朝聖，開場演唱〈database〉，用中英文參雜向大家打招呼：「你好，台灣！We are MAN WITH A MISSION！」還演唱新專輯中的〈2045〉、〈Winding Road〉等歌曲。

(中國時報)

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