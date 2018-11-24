夏宇禾不急婚 打拚讓媽過好日子

2018年11月24日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

夏宇禾小露香肩秀性感。（粘耿豪攝）

夏宇禾（中）和外婆（左）、媽媽（右）及3個姊妹感情甚篤。

25歲民視小旦夏宇禾去年底因不堪被不明男子傳訊騷擾，接到對方淫穢喘息聲的電話又約炮，甚至知道她的停車處及車號，掌握她的行蹤，嚇得她報警處理及提告。這1年來，仍不時收到陌生人傳訊寫「妳是柳時珍（角色名）」？還有小學生打給她，劈頭問：「妳是宇禾姊姊嗎？」讓她匪夷所思，推斷自己的手機號碼已外洩多時，心裡一直有陰影，現在在自己車上會自備狼牙棒、噴霧器、哨子等各種防狼工具保身。

夏宇禾19歲進民視拍戲，第一檔拍的是《風水世家》，當時她每天騎機車到汐止棚拍戲，好幾次因天雨路滑險釀車禍，懵懂過了1年拍戲生活才考上汽車駕照，「很慶幸自己存活下來也撐過來」。她在《實習醫師鬥格》挑梁，包緊緊的戲服下，其實D罩杯身材火辣，被粉絲稱為「性感實習醫師」，也因為圈不少男粉，手機號碼遭洩後，常收到許多陌生電話和留言，「現在走路有時候會左顧右盼一下，很怕被跟蹤。」

熱情埋首工作

《實習醫師》除了拿過金鐘獎的鍾欣凌、賴曉誼，今年有甫獲獎的廖怡裬、楊小黎，飾演醫師的藍鈞天，戲外也補辦婚禮，哈孝遠、吳東諺都是雙喜臨門，演員群喜訊不斷。她和緋聞男友Gino多次約會被拍，感情看來穩定，是否也受演員們的喜訊感染想婚？她不假思索回：「太早了，我的熱情還在工作上。」但直言和他相處起來很舒服，最欣賞他積極上進態度，「他沒工作安排，私下仍努力做他該做的事。」

出身單親家庭

她喜歡自我要求高的對象，「這樣我也能警惕自己，他會教我一些事，是我的一面鏡子。」她和Gino的關係亦師亦友，至於未來的事順其自然，能不能走到終點要看緣分。她自認是理智型情人，拿得起放得下，以前談感情，分手也不哭哭啼啼，「我自己的人生不想遷就別人，目前設定33歲以後才想結婚。」

她透露不早婚的原因是出身單親家庭，她從小是外婆帶大，媽媽含辛茹苦帶4個女兒，努力工作就是想讓外婆、媽媽過好一點的日子，不可能太早結婚，放著她們不管，「我希望多賺點錢帶她們出國玩，沒有什麼比陪伴她們更重要。」

(中國時報)