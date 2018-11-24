《霹靂魔封》超商送限量好康

全家便利商店的限量專屬活動，從30日至12月21日止，購買《霹靂魔封》雙章DVD，周周送組合海報1張，30日起人物為意琦行、12月7日是地冥、12月14日是戰甲青陽、12月21日是靜濤君。總共有8款不同的人物海報。

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中國時報
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7-ELEVEN從30日至12月21日，開始限時限量活動，購買《霹靂魔封》雙章DVD，周周送組合海報1張，30日起是刀狂劍痴葉小釵、12月7日是聖行者佛劍分說、12月14日是儒門龍首疏樓龍宿、12月21日是道教頂峰劍子仙跡。
霹靂藝世界粉絲創作大賽

霹靂布袋戲最新劇集《霹靂魔封》三教再出，再戰武林，隨新劇展開，超值活動也接續開跑，實體通路上在全台7-ELEVEN、全家便利商店均有好禮，每店購買《霹靂魔封》第1章加第2章的前5名，即贈送劇集大海報1張。

此外，7-ELEVEN從30日至12月21日，開始限時限量活動，購買《霹靂魔封》雙章DVD，周周送組合海報1張，30日起是刀狂劍痴葉小釵、12月7日是聖行者佛劍分說、12月14日是儒門龍首疏樓龍宿、12月21日是道教頂峰劍子仙跡。

而全家便利商店的限量專屬活動，從30日至12月21日止，購買《霹靂魔封》雙章DVD，周周送組合海報1張，30日起人物為意琦行、12月7日是地冥、12月14日是戰甲青陽、12月21日是靜濤君。總共有8款不同的人物海報。

創作大賽徵稿中

網路活動則有由編劇精選出8位登場的要角，戲迷會員每人每日可投3位角色（每日角色不可重複），12月初活動結束時，獲得最高票數的3名角色將被選為2018年耶誕節特製賀圖角色，第1名更將額外製作2019年跨年賀圖及手機桌布。

《中國時報》與霹靂布袋戲合作「霹靂藝世界」屆滿周年，周年活動粉絲創作投稿大賽現正徵稿中，粉絲們可為偶像創作新故事、新形象，桌布合成、插畫、四格漫畫等不同形式都歡迎投稿，獲勝作品將刊登於《中國時報》，還可以抽多項精美好禮。投稿請上網：igirl.turnnewsapp.com/events/277050。

(中國時報)

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