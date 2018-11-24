李艾嘉1人吞進五口餐費

2018年11月24日 04:11 中國時報 黃唯淯 報導

一般都要3到4個男生才能挑戰成功的戰斧牛排，對艾嘉來說游刃有餘。 圖片提供李艾嘉

就連這些米糕也全數進艾嘉肚中。 圖片提供李艾嘉

艾嘉現在的影片大多以開箱量販店商品為主。 圖片提供李艾嘉

外表亮眼，打扮時尚的李艾嘉，個頭不及160，長相斯文秀氣，難聯想她是個麻醉護理師，但更讓人想不到的，是她驚人的食量。

吃美食，是興趣，也是艾嘉抒發生活壓力的小祕密，但很快的，她就發現自己的食量異於常人，別人一個便當都吃不完，她可能已經吃完3個。許多大胃王美食部落客雖然能吃，但身材也會變得「很會吃」，但艾嘉就算這樣吃，非但身材沒有走樣，反而一樣纖細苗條，她的特異體質，讓不少人羨慕不已。

新陳代謝異於人

曾經因為這謎樣的體質，她決定去內科檢查消化系統，得到的結果是：「一切正常。」連醫生聽到她的食量也嘖嘖稱奇，最後只能用新陳代謝異於常人結案，但這天生的好體質，別人看來羨慕，她卻是煩惱不已。

原來，雖然不管吃再多美食都不會胖，但結果就是「餐費」驚人，一家五口1個月3萬多元的餐費，她一個人1個月就可以全部吃完，等於賺的錢有一半全花在吃上，別的少女花在治裝的費用，她幾乎全部是拿來「享受美食」。

將這個生活習慣轉化成為興趣的機緣，是她當時的男友、現在的老公冒出特殊想法。兩人有次見到某間美式餐廳的漢堡挑戰賽，基於一定能吃飽加上一定不會輸的心態，兩人便大膽參賽。老闆在挑戰前還警告：「你們確定要比？分量很多喔！」最後艾嘉不僅在時間內吃完自己的分量，甚至連男友的餐點也掃光，老闆看得瞠目結舌。那次以後，兩人心底就想，這種能吃得飽又有趣的活動真的挺有趣，男友也興起了幫艾嘉拍完食賽的影片紀錄。

挑好吃一秒圈粉

其實一開始她們並不打算上YouTube，純粹只是好玩的興趣紀錄，直到有次影片Po上網後意外獲得超大回響，還有人建議他們：「何不試試做個另類的美食YouTuber？」這讓他們決定走上YouTuber這條路，因為愛吃也能吃，艾嘉的確吸引了很多熱愛美食的粉絲，但讓大家一秒被圈粉的原因，除了她的高顏值外，她對美食也是異常挑剔。

「吃到不好吃的東西，我心情會不好！」艾嘉說她從小就特別愛吃，所以對吃這件事情也特別講究，而且不論食物派系，她可以從滷肉飯吃到日本和牛，只希望幫大家找出最好吃的美食；她對量販店的開箱也是高曝光度的原因之一。至於未來，她說這是自己對生活的熱情，只要熱情還在，她就會持續做下去。

(中國時報)