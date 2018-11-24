《金牌拳手：父仇》史特龍再出馬

2018年11月24日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

佛洛里安積極爭取該角，從原本的重量級拳擊手拚命瘦身。（華納兄弟提供）

《金牌拳手：父仇》繼《金牌拳手》後成為第8部「洛基」系列電影，再度由席維斯史特龍（Sylvester Stallone）和麥可B喬丹（Michael Bakari Jordan）主演。史特龍飾演的「洛基」在上集罹癌，必須減少體能訓練，讓自己看起來較衰老，洛基也不需再像過去強壯挺拔。高齡72歲的他笑言還是熱愛鍛鍊：「加上我現在要開始拍《第一滴血》的最新作品，又得進健身房密集訓練，所以我又開始了…。」

擔任編劇之一的史特龍表示，電影主要談「父子傳承」，當年在《洛基》系列中的兩名父親都犯下罪惡，恩怨終會報應在兒子身上，「這種父仇是不會自動消失的。這就像是莎翁名劇的經典故事，充滿了復仇的主題。」因此安排俄羅斯拳王「維克多德拉戈」挑戰麥可B飾演的「阿丹尼斯克里德」，維克多正是當年《洛基4》裡的「蘇聯拳王」伊凡德拉戈之子。

跑遍世界各地尋角

「維克多德拉戈」由德國拳擊好手佛洛里安蒙特亞（Florian Munteanu）飾演，史特龍走訪世界各地見過很多人選，尋找同時擁有高壯體型、強壯的體能、適合的長相，以及演戲技巧和真正拳擊能力的演員，「最後佛洛里安是最完美和唯一的人選，他具有身心靈的完美組合。」

俄羅斯拳王角色出現，令人聯想是否暗示該國近年在國際地位中的崛起，史特龍不諱言：「有人會對於把伊凡這角色帶入故事感到擔憂，認為這是一種噱頭，但並不是；我認為歷史是一種循環，過去發生的事總是會再發生。」

他語重心長說：「當你認為已忘記過去，也覺得過去發生的事早就留在過去，它一定會回來糾纏你。」該片30日全台上映。

(中國時報)