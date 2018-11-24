《不可能的逃亡》-30℃泳渡峽灣

2018年11月24日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

梅爾飾演的納粹警察緊追主角不放。（海鵬提供）

挪威帥氣男星托馬斯古勒斯塔德（Thomas Gullestad）在《不可能的逃亡》飾演遭納粹追殺的反抗軍成員，他為感受真實人物經歷的苦難，堅持不用替身、親自演出，先禁食8周暴瘦15公斤，把精壯身材瘦成皮包骨，以體現受困飢餓的虛弱模樣，更在零下30℃寒風中，親自上演泳渡峽灣、遭雪崩活埋等危險橋段，過程雖然讓他一度遭凍傷，卻呈現出真實無比的演技。

托馬斯是挪威知名搖滾樂團Klovner I Kamp的主唱，曾為樂團打造多首流行金曲，更多次與葛萊美饒舌歌手阿姆（Eminem）同台飆歌，近年來跨足影視圈，在電視台擔任脫口秀的主持人，在音樂喜劇片《空桶》獻出大銀幕處女秀，帶來活力四射的音樂表演，如今又搖身一變成為反納粹戰士，表演獲《好萊塢報導》盛讚「驚為天人」，更入圍挪威特隆赫姆國際影展最佳男主角。

影帝耍狠有看頭

金球獎影帝強納森萊斯梅爾（Jonathan Rhys Meyers）飾演冷峻納粹，他踏入影壇至今24年，不僅以電影作品廣為人知，由他主演的電視影集《都鐸王朝》、《貓王》也獲獎連連，後者更助他榮登金球獎影帝。梅爾近來轉往歐洲獨立電影合作，挑戰與過去截然不同的角色演出。

梅爾在片中展現暴戾狠勁，不僅刑求被捕反抗人士，更對沿途幫助逃亡的平民處以酷刑，殘忍行徑令人不寒而慄。梅爾雖首度到挪威演出，卻因操著一口流利德語，完美詮釋了蓋世太保的冷酷形象；片中一場戳破下屬謊言的戲，他更親自下海示範、泡在浮冰長達20分鐘，懾人氣勢令人折服。電影30日上映。

(中國時報)